“13 Yıllık Memur Uyuşturucu ile Yakalandı”

NARKOTİK EKİPLERİ YENİ BİR OPERASYON GERÇEKLEŞTİRDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalarda, Fatih Kurt’un yolcu otobüsüyle Ankara’dan Samsun’a geleceği bilgisine ulaştı. İlkadım ilçesinde yer alan terminalde inen Kurt, ekipler tarafından yakalandı. Şüphelinin üzerinden 29 gram bonzai ele geçirildi.

Gözaltına alınan Kurt, emniyete götürüldüğünde ifadesinde, “Uyuşturucuyu Ankara’da 3 bin lira vererek kullanım amacıyla aldım. Samsun’a gelmek için de yola çıktım. Terminalde polisler beni yakaladı. Ben uyuşturucu satıcısı değilim” diye belirtti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fatih Kurt, hakimlik tarafından tutuklandı.

Fatih Kurt’un 13 yıldır memur olarak çalıştığı ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi. Bu olay, uyuşturucu madde ile mücadeledeki önemli gelişmelerden birini oluşturuyor. Emniyet yetkilileri, toplum sağlığını korumak adına bu tür operasyonların devam edeceğini ifade ediyor.