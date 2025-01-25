1301 Çeşit Dondurma ile Guinness Rekoru

DÜNYANIN EN FAZLA ÇEŞİDİ OLAN DONDURMA REKORU

Ordulu dondurmacı Celal Karaarslan, hazırladığı bin 301 çeşit dondurma ile Guinness Rekorlar Kitabı’na girmiştir. Kabadüz ilçesinde yer alan Çambaşı Yaylası’nda, ‘dünyanın en fazla çeşidi olan dondurması’ rekor denemesi yapılmıştır. Guinness Rekorlar Kitabı’na katılabilmek için Celal Karaarslan ve ekibi, 18 gün boyunca kar üzerine kurulmuş 125 metrelik bir masada dondurmalarını sergilemiştir.

Yüzlerce farklı meyve çeşidi yanı sıra yöresel ürünler, hamsi ve diğer balık türlerinin yer aldığı dondurmalar ile Guinness Word Records Türkiye Hakemi ve Temsilcisi Şeyda Subaşı Gemici ve ekibi, bin 301 dondurmada gerekli denetim ve tadımları gerçekleştirmiştir. Dünya rekoru, 2 bin rakımlı yaylada kırılmıştır.

REKORUN AÇIKLANMASI VE KUTLAMA

Sonuçları açıklamak üzere alanda kurulan sahnede, Guinness Word Records Türkiye Hakemi ve Temsilcisi Şeyda Subaşı Gemici, rekorun elde edilebilmesi için Guinness Word Records’un uluslararası kurallarına uyulmasının gerektiğini belirtmiş, mevcut rekorun 1001 çeşit ile Abu Dabi’de olduğunu, yeni rekorun ise Ordu’da olduğunu ifade etmiştir. “Büyük bir sevinçle yeni bir Guinness World Records’u ilan ediyorum. Celal Karaarslan Ordu Büyükşehir Belediyesi Kabadüz Çambaşı Kayak Merkezi bu rekoru Türkiye’ye, Ordu’ya bin 301 dondurma çeşidiyle getirmişlerdir. Tebrik ediyorum,” demiştir.

Rekor belgesini aldıktan sonra açıklamalar yapan Celal Karaarslan, “Şu anda duygularımı anlatamıyorum ama çok mutluyum. Doğduğumuz memlekette bu rekoru kırmak beni çok mutlu ediyor, bin 301 dondurma yaptık, hepsi de jüri tarafından kabul edildi. Bin 301 dondurma ile rekoru kırmak beni çok daha fazla mutlu etti. Tüm dondurmalarımız hem kıvamı hem duruşu itibarıyla kabul gördü. Rekoru kıracağımı bekliyordum çünkü kendimden emindim. Bu dondurma konusunda kendimden eminim. Biz 11 kişilik ekip, son 18 günde gerçekten bir kampa girdik, tüm dükkanlarımızı kapattık. Sadece bunun için hem gece hem de gündüz çalıştık,” şeklinde konuşmuştur.

KABADÜZ BELEDİYE BAŞKANI’NDAN TEŞEKKÜR

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya ise hemşehrilerinin bin 301 çeşit dondurma ile rekor kırdığını, çok mutlu ve heyecanlı olduklarını ifade etmiştir. Rekor denemesinin ardından dondurmalar alanda bulunan vatandaşlara dağıtılmıştır.