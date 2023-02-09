14 bin kişi tahliye edildi

Türk Hava Yolları, tahliye uçuşlarıyla 14 bin 68 vatandaşın İstanbul ve Ankara'ya taşıdı.

Türk Hava Yolları, 10 ilde meydana gelen depremin ardından başlattığı tahliye uçuşlarıyla 14 bin 68 vatandaşın İstanbul ve Ankara’ya taşıdı.

Türk Hava Yolları, bugün deprem bölgesinden başlattığı tahliye uçuşlarıyla 14 bin 68 vatandaşı İstanbul ve Ankara’ya taşıdı.

Türk Hava Yolları’ndan (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu sabah 07.00’de başlatılan tahliye operasyonunun kış şartlarına rağmen planlandığı şekilde icra edildiğini belirtti.

Bu kapsamda, saat 23.50 itibarıyla 80 sefer tamamlanırken, 14 bin 68 vatandaş İstanbul ve Ankara’ya ulaştırıldığını aktaran Üstün, 9 Şubat sabah 07.00’a kadar kalan 93 seferi tamamlayarak halen havalimanlarında bekleyen 16 bin 500 vatandaşı da tahliye etmiş olacaklarını kaydetti.

Üstün, “9 Şubat sabah 07.00 ile 10 Şubat 07.00 saatleri arasında planladığımız 170 sefer ile vatandaşlarımızın tahliyesini gerçekleştireceğiz.” dedi.