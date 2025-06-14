14 Haziran 2025 Resmi Gazete Kararları Ayrıntıları

RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN KARARLAR

14 Haziran 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararlar ve ilanlarla ilgili detaylara ulaşmak için PDF indirme seçeneği mevcut. Günün içeriklerinde yasama, yürütme, idare ve yargı alanına ait gelişmeler yer almakta. Peki, bugünün Resmi Gazete’inde hangi önemli belgeler bulunuyor? İşte ayrıntılar:

ÖNEMLİ SEÇİM VE KARARLAR

– Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Üyelikleri için yapılan seçimle ilgili karar

– Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na ait önemli kararlar

– Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik’te yapılan değişiklik

– İstanbul Teknik Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği

– Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı (E: 2025/1, K: 2025/13)

– Danıştay Onuncu Dairesine ait karar

İLANLAR VE DÖVİZ KURLARI

Resmi Gazete’de ayrıca yargı ilanları, artırma, eksiltme ve ihale ilanları ile çeşitli diğer ilanlar da yer almakta. Bunun yanı sıra, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından belirlenen döviz kurları ve devlet iç borçlanma senetlerinin günlük değerleri de yayımlanıyor. Tüm bu belgeler, resmi süreçler ve güncel bilgilere ulaşmak isteyenler için önemli bir kaynağı oluşturuyor.