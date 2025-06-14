14 Haziran 2025’te Depremler Meydana Geldi

14 HAZİRAN 2025 CUMARTESİ TARİHİ DEPREM GÖRÜNTÜLERİ

14 Haziran 2025 Cumartesi günü, Türkiye’nin farklı noktalarında hafif şiddette depremler yaşanıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, bu sarsıntıları anlık olarak izleyerek halkı bilgilendirmeye devam ediyor. Bugün İstanbul’da deprem olup olmadığına dair sorular soruluyor. Ancak şu an için İstanbul ve çevresinde kaydedilen bir deprem yok.

İSTANBUL’DA MEYDANA GELEN DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın güncel verilerine göre, İstanbul’da gün içerisinde herhangi bir sismik hareketlilik kaydedilmedi. Bugüne kadar, İstanbul’da yaşanan son deprem 12 Haziran 2025 tarihinde saat 23:33’te Marmara Denizi açıklarında meydana geldi. Bu sarsıntı 3.5 büyüklüğündeydi ve özellikle Büyükçekmece çevresindeki bölgelerde hafif olarak hissedildi. Uzmanlar, Marmara Denizi’nde sık sık meydana gelen bu tür küçük depremleri, bölge için olağan bir durum olarak değerlendiriyor ve büyük depremlerin habercisi olmadığını ifade ediyor.

SON DAKİKA DEPREM BİLGİLERİ

AFAD, meydana gelen depremleri resmi web sitesinden anlık olarak duyurarak halkı bilgilendiriyor. Bu bilgilerin doğru ve zamanında aktarılması, toplumun bilinçlenmesi açısından oldukça önemli bir konu. Ayrıca, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, güncel olarak gerçekleşen 500 deprem verisini de halka sunuyor ve yaşanan sarsıntılar hakkında bilgi vermeye devam ediyor.