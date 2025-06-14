14 Haziran 2025’te Depremler Oldu

DEPREMLERİN GÖRÜNTÜLENMESİ

14 Haziran 2025 Cumartesi günü, Türkiye’nin değişik bölgelerinde hafif şiddette depremler meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, bu sarsıntıları sürekli izleyerek halkı bilgilendirmeye devam ediyor. Peki, “14 Haziran 2025 Cumartesi günü az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde?” sorusunun yanıtına bakalım.

CANLI DEPREM VERİLERİ

Kandilli Rasathanesi, bölgesel olarak yaptığı deprem araştırmaları ile güncel olarak gerçekleşen 500 depremin bilgilerini halka sunuyor. Resmi web sitesi aracılığıyla, “Kandilli Rasathanesi son depremler” bilgilerini paylaşarak anlık haberler sunuyor. Ayrıca, AFAD’ın Deprem Dairesi Başkanlığı, “Son dakika olan depremleri” halka duyurarak güncel deprem bilgilerini aktarıyor.

HIZLI BİLGİ AKIŞI

Bu günlerde, depremle ilgili bilgilerin hızlı ve doğru bir şekilde ulaşması gereken bir konu. Halk, deprem sarsıntılarına karşı dikkatli olurken, resmi kaynaklardan gelen bilgilere güveniyor. Bu bağlamda, AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin güncel bilgileri, kamuoyunun bilinçlenmesi açısından büyük önem taşıyor.