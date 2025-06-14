14 Haziran 2025’te Sayısal Loto Sonuçları Açıklanmadı

SONUÇLARIN BEKLENTİSİ

14 Haziran 2025 Cumartesi Sayısal Loto sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, vatandaşlar tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Milli Piyango Online üzerinden, bu tarihli Sayısal Loto sonuçlarının açıklanmasıyla ilgili heyecan artıyor. Birçok kişi, çekiliş sonuçlarını sorgulamak için araştırmalar yaparken, kazanan numaraların yanı sıra ne kadar ikramiye kazanıldığı da ilgiyle takip ediliyor.

ÇEKİLİŞ DETAYLARI

Sayısal Loto çekilişi, her bir kolon için 34 numaranın üst bölümünde ve 14 numaranın alt bölümünde olmak üzere düzenleniyor. Bu sistemde, 34 numara arasından 5, 14 numara arasından ise 1 tanesi işaretleniyor. Oyun oynayan kişiler, bir veya birden fazla kolon seçebiliyor. Tek kolonun ücreti ise 2 TL olarak belirleniyor. Oyuncular, “Sen Seç!” seçeneği ile kendi belirledikleri sayılarla kupon oluşturabiliyor ya da sistemin rastgele belirlediği sayılarla şanslı kupon oluşturarak katılabiliyor.

SİSTEM OYUNU VE ÇEKİLİŞ

Sistem oyunu, bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlemekle gerçekleştiriliyor. Bu durumda, birden fazla kolon oluşturulabiliyor. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebiliyor. Ayrıca, çoklu çekiliş seçeneği ile birden fazla çekilişe katılım sağlanabiliyor. Eğer bir oyuncu, doldurduğu kolonu oynamaktan vazgeçerse, ilgili kolon’s altındaki iptal kutucuğunu işaretleyerek, kolonu iptal edebiliyor.

KAZANMA İHTİMALLERİ

Sayısal Loto, haftada iki gün, Cumartesi ve Salı günleri düzenleniyor. Çekiliş sırasında, küre içerisindeki 34 numara arasından 5 numara, 14 numara arasından ise 1 numara belirleniyor. Oyuncular, oynadıkları her kolon üzerinden doğru tahmin ettikleri 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 sayılarla ikramiye kazanma şansına sahip oluyor. Özellikle 5+1 bilenler, büyük ikramiyeyi kazanıyor. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması durumunda, ikramiye havuzu eşit olarak paylaşılabiliyor. Ancak, 14 Haziran Sayısal Loto çekiliş sonuçları henüz açıklanmamış durumda.