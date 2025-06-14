14 Haziran 2025, Türkiye’de Depremler Oldu

DEPREMLERİN GÖRÜLDÜĞÜ TARİH

14 Haziran 2025 Cumartesi günü, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde hafif şiddette olan depremler meydana geliyor. Bu olayları anlık olarak izleyen Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, kamuoyunu sürekli bir şekilde bilgilendiriyor.

GÜNCEL DEPREM BİLGİLERİ

Bu tarih itibarıyla meydana gelen depremler hakkında bilgi almak isteyenler için bazı sorular gündeme geliyor; “14 Haziran 2025 Cumartesi günü az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde?” gibi sorular sıklıkla soruluyor. Kandilli Rasathanesi, bölgesel araştırmalar yaparak halkı güncel verilerle bilgilendiriyor. Resmi web sitesinde güncel olarak gerçekleşen 500 deprem hakkında bilgiler sunuluyor.

AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ’NİN ROLÜ

Modern teknolojiyle donatılan Kandilli Rasathanesi, son depremlerle ilgili bilgileri kamuoyuna duyurmak için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ile iş birliği yapıyor. Anlık depremler ile ilgili haberler, bu resmi kurumlar sayesinde güvenilir bir şekilde halka ulaştırılıyor. Bu sayede, AFAD son depremler hakkında sürekli güncellenen veriler sunuyor.