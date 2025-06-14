14 Haziran, Tarihsel Olayların Önemli Günü

14 HAZİRAN’IN TARİHSEL ÖNEMİ

14 Haziran tarihi, dünya genelinde ve Türkiye’de bir dizi önemli olayın yaşandığı özel bir gün olarak dikkat çekiyor. Farklı dönemlerde meydana gelen siyasi gelişmeler, kültürel değişimler ve bilimsel keşifler, bu tarihin tarihsel önemini pekiştiriyor. Peki, 14 Haziran’da hangi olaylar yaşandı? Bu tarihle ilgili merak edilenler ve detaylar…

DÜNYA GÖNÜLLÜ KAN BAĞIŞÇILARI GÜNÜ

Her yıl 14 Haziran’da kutlanan Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü, hayat kurtaran gönüllü kan bağışçılarının farkındalığını artırmayı ve bağışın önemine dikkat çekmeyi amaçlıyor. Bu gün, aynı zamanda güvenli kan temini konusunda toplumda bir bilinç oluşturmayı hedefliyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) öncülüğünde anılan bu tarih, düzenli ve gönüllü kan bağışının hayat kurtardığına vurgu yapıyor. Kan bağışı, kazalar, ameliyatlar, doğum ve kan hastalıkları gibi durumlarda son derece hayati bir öneme sahip. Türkiye’de de Kızılay gibi çeşitli kurumlar, bu özel gün kapsamında etkinlikler düzenleyerek bağışçıları onurlandırmakta ve yeni gönüllülerin katılımını teşvik ediyor.

TARİHTE BUGÜN NELER OLDU?

14 Haziran tarihinde yaşanan bazı önemli olaylar şunlardır:

– 1777’de, yıldızları ve şeritleri olan ilk ABD bayrağı, Kongre tarafından kabul edildi.

– 1789’da, Amerikalı din adamı Elijah Craig, darıdan damıtılan ilk viskiyi üretti.

– 1830’da, Fransa Cezayir’i sömürgeleştirmeye başladı.

– 1846’da, Meksika-Amerika Savaşı sırasındaki Kaliforniya Cumhuriyeti, bağımsızlığını ilan etti.

– 1900’de, Hawaii Amerika Birleşik Devletleri’ne katıldı.

– 1935’te, Etibank Genel Müdürlüğü kuruldu ve Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi kurulmasına ilişkin yasa TBMM’de kabul edildi.

– 1940’da, Alman birlikleri Paris’e girdi.

– 1964’te, Nelson Mandela ömür boyu hapse mahkûm edildi.

ÖNE ÇIKAN DİĞER OLAYLAR

– 1982’de, Arjantin güçleri Falkland Adaları’nda Birleşik Krallık birliklerine teslim oldu.

– 2000’de, affedilen Mehmet Ali Ağca, Türkiye’ye getirildi.

– 2014’te, Ukrayna Hava Kuvvetleri’ne ait bir nakliye uçağı, Lugansk Halk Cumhuriyeti güçleri tarafından vuruldu ve uçağın düşmesiyle 49 kişi hayatını kaybetti.

– 2018’de, 21. FIFA Dünya Kupası başladı.

14 Haziran tarihi, tarihte birçok olayla anılan ve hatırlanması gereken bir gün olarak varlığını sürdürüyor.