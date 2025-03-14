14 Mart 2025 Depremleri: Türkiye’de Son Durum

14 MART 2025 TARİHİNDEKİ DEPREM OLAYLARI

14 Mart 2025 Cuma günü Türkiye’nin çeşitli yerlerinde hafif ve orta dereceli depremler meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi, bu sarsıntıları sürekli olarak izliyor ve toplumı bilgilendirmeye devam ediyor. Bu hafta meydana gelen depremlerle ilgili sorular gündemde, “14 Mart 2025 Cuma günü nerede deprem oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika deprem mi oldu?” gibi konular sıkça soruluyor.

DEPREM BİLGİLERİ VE GÜNCEL DURUM

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, güncel olarak meydana gelen 500 deprem hakkında halka bilgi sunuyor. Kandilli, anlık depremleri halka duyurarak kamuoyunu bilgilendiriyor. 14 Mart 2025 tarihinde saat 14:44’te Konya’da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi ve bu durum vatandaşlar arasında paniğe yol açtı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) sağladığı verilere göre, depremin derinliği 11.62 kilometre olarak ölçüldü. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü aynı şekilde 4.2 olarak kaydetti. AFAD, son depremleri resmi web sitesinde paylaşarak kamuoyunu anlık olarak bilgilendirmeye devam ediyor.