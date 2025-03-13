14 Mart 2025 Resmi Gazete Kararları

RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN YENİ YÖNETMELİKLER

14 Mart 2025 tarihli Resmi Gazete’de, günün önemli dönüşümleri ve alınan kararların detayları yer alıyor. Gün içerisinde, PDF formatında indirme seçeneği ile yayınlanan belgelerden, yasama, yürütme ve yargı bölümleriyle ilgili güncel gelişmelere ulaşmak mümkün. Peki, 14 Mart 2025 Resmi Gazete’de yayımlanan kararlar neler? İşte ayrıntılar…

YENİ DÜZENLEMELER VE DEĞİŞİKLİKLER

– Akıllı Hız Destek Sistemi, Sürücü Dalgınlık ve Dikkat Uyarı Sistemi, Olay Veri Kaydedicisi, Alkol Kilidi Kurulum Ön Hazırlığı ve Gelişmiş Sürücü Dikkat Dağınıklığı Uyarı Sisteminin Tip Onayına İlişkin İdari Şartlar Hakkında Yönetmelik (AB/2024/1721) yayınlandı.

– Kıyı Tesisi İşletme İzni ve Kıyı Tesisi İşletmecileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.

– Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yeni düzenleme duyuruldu.

– Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde değişikliğe gidildi.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Anayasa Mahkemesi, 4/12/2024 tarihli ve E: 2024/17, K: 2024/205 sayılı bir karar yayımladı. Ayrıca, 25/12/2024 tarihli ve E: 2024/29, K: 2024/226 sayılı, 16/1/2025 tarihli ve E: 2024/232, K: 2025/1 sayılı ile E: 2023/40, K: 2025/14 sayılı kararlar da Resmi Gazete’de yer aldı. 16/1/2025 tarihli E: 2024/102, K: 2025/18 sayılı karar da duyuruldu.

YARGI VE İLANLARA DAİR DUYURULAR

– Yargı ilanları, artırma, eksiltme ve ihale ilanları da Resmi Gazete’de yayımlandı.

– T.C. Merkez Bankası’nın belirlediği günlük döviz kurları ve devlet iç borçlanma senetlerinin değerleri de burada belirtildi.

Tüm bu duyurular ve kararlar, 14 Mart 2025 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak kamuoyunun bilgisine sunuldu.