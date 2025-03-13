14 Mart 2025 Resmi Gazete Kararları

RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN KARARLAR

14 Mart 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan belgelerde, günün kararları ve ilanlarıyla ilgili detaylı bilgilere ulaşmak için PDF indirme seçeneği de mevcut. Yasama Bölümü’nde yer alan kanunlar, Yürütme ve İdare bölümündeki gelişmeler, Yargı Bölümü’ne ait kanunlar ve günün tüm ilanları okuyuculara sunuluyor.

ÖNEMLİ YÖNETMELİKLER

Bu gün yayımlanan belgeler arasında şu önemli düzenlemeler yer alıyor:

– Akıllı Hız Destek Sistemi, Sürücü Dalgınlık ve Dikkat Uyarı Sistemi ile Olay Veri Kaydedicisi için İdari Şartlar Hakkında Yönetmelik (AB/2024/1721)

– Kıyı Tesisi İşletme İzni ile Kıyı Tesisi İşletmecileri Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklik

– Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Hakkında Yönetmelikte gerçekleştirilen değişiklik

– Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı’nın personeli için görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliğinde güncellemeler

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Resmi Gazete’de ayrıca Anayasa Mahkemesi’nin çeşitli tarihli kararları da yayımlandı. Bu kararlar arasında:

– 4/12/2024 Tarih ve E: 2024/17, K: 2024/205 Sayılı karar

– 25/12/2024 Tarih ve E: 2024/29, K: 2024/226 Sayılı karar

– 16/1/2025 Tarih ve E: 2024/232, K: 2025/1 Sayılı karar

– 25/12/2024 Tarihinde alınan siyasi parti mali denetimine ilişkin kararlar

İLANLAR VE DÖVİZ KURLARI

Yayımlanan belgelerde ayrıca Yargı ilanları ve artırma, eksiltme, ihale ilanları da dahil olmak üzere çeşitli ilanlar bulunmaktadır. Bunun yanında, T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenen döviz kurları ve devlet iç borçlanma senetlerinin günlük değerleri de okuyuculara sunuluyor.