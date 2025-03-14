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14 Mart Akaryakıt Fiyatlarında Son Değişiklikler

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki dalgalanmalar sonucunda benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatlarında değişiklikler yaşanıyor. Brent petrol fiyatının geçtiğimiz hafta 70 doları geçememesiyle ardı ardına indirim haberleri ortaya çıkmıştı. 4 Mart’ta benzine 1 lira 15 kuruşluk bir indirim yapılmıştı, ardından 7 Mart’ta 2 lira 6 kuruşluk başka bir indirim daha gerçekleşti. Ek olarak, 8 Mart’tan itibaren motorin fiyatlarında 1 lira 35 kuruşluk bir indirim uygulandığı bildirildi.

BRENT PETROL FİYATINDA YÜKSELİŞ

Brent petrol fiyatları çarşamba günü itibarıyla yeniden artış göstermeye başladı. Saat 08:35 itibariyle 70,4 dolara kadar ulaşan bu rakamlar akaryakıt fiyatlarında çifte artışa yol açtı. Son günlerde benzin fiyatlarında 1 lira 82 kuruşluk bir artış olurken, motorin fiyatları da 0,05 kuruş yükseldi.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

14 Mart 2025’te geçerli olan akaryakıt fiyatları şu şekildedir: Benzin 45.23 TL/LT, Motorin 45.41 TL/LT, LPG 27.59 TL/LT. Önceki günlerde kaydedilen başka fiyatlar da mevcut: Benzin 45.08 TL/LT, Motorin 45.29 TL/LT, LPG 26.99 TL/LT; Benzin 45.78 TL/LT, Motorin 46.14 TL/LT, LPG 27.49 TL/LT; Son olarak, Benzin 46.15 TL/LT, Motorin 46.51 TL/LT, LPG 27.34 TL/LT şeklinde.

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