14 Mart’ın Tarihi ve Kültürel Önemi

14 MART TARİHİ VE ÖNEMİ

14 Mart tarihi, dünyada ve Türkiye’de pek çok önemli olayın gerçekleştiği özel bir gün olarak dikkat çekiyor. Siyasi gelişmeler, kültürel değişiklikler ve bilimsel keşifler, bu tarihin tarihsel önemini vurgulayan ana unsurlar arasında yer alıyor. Peki, 14 Mart’ta neler yaşandı? 14 Mart dünya tarihinde hangi önemli olaylarla anılıyor? İşte, 14 Mart tarihi ile ilgili merak edilen tüm detaylar…

TIP BAYRAMI VE TARİHİ GELİŞMELER

Her yıl 14 Mart’ta sağlık çalışanlarını onurlandırmak amacıyla Tıp Bayramı kutlanıyor. Türkiye’de bu özel gün, 14 Mart 1827’de II. Mahmud döneminde ilk modern tıp okulunun, Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’nin kuruluşuyla kutlanmaya başlamıştır. Bu günde doktorlar, hemşireler, sağlık teknisyenleri ve tüm sağlık çalışanları, işlerine olan bağlılıklarını ve sağlık alanındaki gelişmeleri ön plana çıkarıyor. Ayrıca, Tıp Bayramı; sağlık sektöründeki sorunlara dikkat çekmek ve çalışanların haklarını savunmak için bir fırsat sunuyor.

14 MART’TA TARİHİ OLAYLAR

– 1489: Kıbrıs Krallığı’nın Kraliçesi Catherine Cornaro, Adasını Venedik Cumhuriyeti’ne sattı.

– 1794: Eli Whitney, pamuk ayrıştırma makinesinin patentini aldı.

– 1827: II. Mahmut döneminde, Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane kuruldu.

– 1919: Tıp Bayramı ve Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’nin kuruluş yıldönümü; Hikmet Boran önderliğinde, tıp camiası emperyalist güçlerin karşısına çıkmaya başladı ve bu gün Tıp Bayramı olarak kutlanıyor.

– 1919: Yunanların İzmir’e çıkarma planı, İngiltere, Fransa, İtalya ve ABD tarafından kabul edildi.

– 1923: Gençlerbirliği Spor Kulübü Ankara’da kuruldu.

– 1939: Slovakya Cumhuriyeti ve Karpatlar Ukraynası, Nazi Almanyası’nın baskısıyla bağımsızlıklarını ilan etti.

– 1939: Hatay Meclisi, Türk lirasını resmi para olarak kabul etti.

DIŞ POLİTİKADAN BAZI OLAYLAR

– 1951: Kore Savaşı’nda Birleşmiş Milletler Kuvvetleri, Seul’ü geri aldı.

– 1953: Sovyetler Birliği Komünist Partisi Genel Sekreteri Stalin’in ölümü sonrası, Malenkov görevini Kroşçev’e devretti.

– 1958: ABD, Küba’daki Batista rejimine ambargo uygulamaya başladı.

– 1964: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Barış Gücü’nün Kıbrıs’a gitmesine karar verdi.

– 1980: ABD Hava Kuvvetleri’ne ait bir C-130 askeri nakliye uçağı, İncirlik Hava Üssü’nde düştü ve 18 ABD askeri yaşamını yitirdi.

– 1983: Devlet Güvenlik Mahkemeleri’nin kurulmasını öngören yasa tasarısı, Danışma Meclisi’nde kabul edildi.

– 1998: İran’da 6,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

– 1998: YÖK, başörtüsü takmanın suç olduğunu açıkladı.

– 2000: Naim Süleymanoğlu, Ankara’da yaptığı antrenmanda koparmada 145 kg kaldırarak dünya rekoru kırdı.

– 2003: Türkiye’nin 59’uncu Hükümeti, Siirt Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında kuruldu.

– 2008: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin kapatılması için Anayasa Mahkemesi’nde dava açtı.