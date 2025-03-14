14 Mart’ta Türkiye’de Deprem Meydana Geldi

14 MART 2025 TARİHİNDE DEPREMLER MEYDANA GELDİ

14 Mart 2025 Cuma günü, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde hafif ve orta şiddette depremler meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, bu sarsıntıları sürekli olarak izleyerek kamuoyunu bilgilendirmeye devam ediyor. Peki, “14 Mart 2025 Cuma günü deprem mi oldu?” ve “Az önce deprem mi oldu?” gibi sorular gündemde. Bu güncel deprem verileri ve detaylar, halkı bilgilendirmek amacıyla sunuluyor.

SON DEPREMLER HAKKINDA BİLGİLER

Bölgesel deprem araştırmaları yapan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, anlık olarak gerçekleşen 500 deprem hakkında halka bilgi veriyor. Kandilli, son depremlerle ilgili güncel verileri resmi web sitesinde duyuruyor. Ayrıca, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın Deprem Dairesi, anlık deprem haberlerini kamuoyuna sunmakta ve son depremler hakkında sürekli bilgi akışını sağlamaktadır.