14 Mart Tıp Bayramı Coşkuyla Kutlandı

14 MART TIP BAYRAMI ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, 14 Mart Tıp Bayramı etkinliğini düzenledi. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Cengiz Tuncer, sağlık çalışanlarının bu özel gününü kutlayarak insan hayatının her şeyin önünde olduğunu vurguladı. Tuncer, “14 Mart tıp alanındaki gelişmeleri, hekimlerimizin ve tüm sağlık çalışanlarımızın karşılaştıkları zorlukları ve toplum sağlığı için verdikleri mücadeleyi hatırlamak ve takdir etmek için önemli bir gündür” sözleri ile bu günün önemini belirtti. 1827’nin, modern tıp eğitiminin başlangıcı olarak kabul edildiğini hatırlatarak hekimlerin ve sağlık çalışanlarının zorluklara rağmen insan hayatını koruma görevlerini özveriyle sürdürdüğünü ifade etti.

SALONDA COŞKU VE GURUR HAKİMDİ

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammet Ali Kayıkçı, “Bugün buraya sağlık ve insanlık adına büyük bir fedakarlıkla çalışan tüm sağlık çalışanlarımızı onurlandırdığımız ve Türk tıbbının gelişimine emek vermiş tüm hekimleri saygıyla andığımız 14 Mart Tıp Bayramı’nı coşku ve gurur içerisinde kutlamak için toplandık” dedi. Kayıkçı, 14 Mart’ın sadece bir bayram değil, aynı zamanda Türk hekimliğinin tarihindeki önemli bir dönüm noktasının simgesi olduğunu belirterek, bu özel günün sağlık hizmetlerine saygıyı pekiştirmenin bir fırsatı olduğunu da sözlerine ekledi. Kayıkçı, tıbbın yalnızca hastalıkları tedavi etmenin ötesinde, insanları dinlemek ve toplum sağlığını en yüksek seviyede tutmak için sürekli bir çaba gerektirdiğinin altını çizdi.

TIP, MEDENİYETİN İLERLEMESİNDE ÖNEMLİ ROL OYNUYOR

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, tüm sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı’nı kutladı ve tıbbın insanlık tarihi boyunca yaşamın ayrılmaz bir parçası olduğunu belirtti. “Tıp, medeniyetin ilerlemesinde önemli bir rol oynamıştır. Bugün modern tıbbın ulaştığı seviye, asırlardır süregelen bilgi birikiminin ve özellikle Müslüman tıp alimlerinin değerli çalışmalarının eseridir” diyen Sözbir, üniversitenin sağlık alanındaki gelişmelere katkı sağlamak ve topluma en iyi hizmet sunmak için büyük bir görev üstlendiğini ifade etti.

SANAT VE MÜZİK İLE KUTLAMA

Açılış konuşmalarının ardından, Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi tarafından 14 Mart Tıp Bayramı’na özel bir konser düzenlendi. Müzik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Haluk Yücel ve Düzce Üniversitesi öğretim elemanları ile öğrencileri, Türk sanat müziğinin değerli eserlerini başarıyla icra etti. Konser ilgiyle izlendi. Etkinlik, teşekkür belgesi takdimi ile sona erdi.