14 Mart Tıp Bayramı Töreni Düzenlendi

ERÜ TIP BAYRAMI TÖRENİ DÜZENLENDİ

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla anlamlı bir tören gerçekleştirdi. Erciyes Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Dursun, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhami Çelik, Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Mehmet İlhan Şahin, Tıp Fakültesi Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Halil Kafadar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. İlk olarak ERÜ Tıp Fakültesi hekimleri için hazırlanan video sunumu izlendi.

HEKİMLİK MESLEĞİNİN ANLAMINA VURGU

Törende konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı. Hekimlik mesleğinin önemine dikkat çeken Altun, “İnsanı yaratandan dolayı seviyoruz. Bir kere insana tebessüm ile yaklaşmamız, insanın gönlünde yer kurabilmemiz son derece önemli detaylardır” ifadelerini kullandı. ERÜ Tıp Fakültesi’nin eğitim faaliyetleriyle birlikte ülkeye katkı sağladığını belirten Rektör, “Tıp Fakültemizde sadece hastaların muayene edildiği ve tıp öğrencilerinin yetiştirildiği bir fakülte olarak değil, bilim camiasına araştırma merkezlerimizin katkısı ile güzel sonuçlar ortaya koymaya çalışıyoruz” açıklamasında bulundu. Ek hizmet binası hakkında bilgi veren Altun, “Proje yapım ihalesinin sonuçlanması ile muhtemel 2026 yılı içerisinde yapım sürecine geçecek olmamızda ciddi bir altyapıya sahip olan Tıp Fakültemizi bundan sonra da daha emin ve daha güçlü adımlarla ilerleyeceğini ortaya koymaktadır” dedi.

ETİK İLKELERİN ÖNEMİ

ERÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Dursun, “14 Mart sadece biz hekimlerin kutladığı bir bayram değil. Bir bağımsızlık mücadelesinin, bir direnişin ve idealin simgesidir. Modern tıbbın gerekliliklerini yerine getirirken insan hayatına verdiğimiz değerle etik ilkelerimizle mesleğimizin kutsallığına olan inancımızla bu mesleği sürdürmeye devam etmek zorundayız” şeklinde konuştu. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhami Çelik de 14 Mart Tıp Bayramı’nın önemine vurgu yaptı. Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Mehmet İlhan Şahin, hekim yetiştiren bir ülkenin önemli göstergeleri olduğunu belirtti.

PİYANO RESİTALİ VE BELGE TAKDİMİ

Törende öğrenci temsilcisi Akın Can Aydın ve asistan temsilcisi Dr. Recep Tayyip Yıldırım da birer konuşma yaparak 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı. Konuşmaların ardından Asım Mücteba Tekin tarafından piyano resitali gerçekleştirildi. Resitalin ardından başarılı akademik çalışmalara imza atan hekimlere teşekkür belgeleri takdim edildi. Yeni akademik kadrolara atanan öğretim üyeleri için cübbe giyme töreni düzenlendi. Tören, öğrencilere başarı belgesi takdiminin ardından sona erdi.