14 Mayıs 2025 Tarihli Resmi Gazete Kararları

14 MAYIS 2025 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN KARARLAR

14 Mayıs 2025 tarihli Resmi Gazete, günün önemli kararlarını ve ilanlarını içeriyor. Bu belgede, güncel yasal gelişmeler ve resmi bildirimler hakkında detaylı bilgilere ulaşmak için PDF formatında indirme seçeneği de sunuluyor. Yasama, yürütme, idare ve yargı ile ilgili konular bu resmi belgede yer alıyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI ATAMALARI

Resmi Gazete’de, Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalara dair kararlar da yayımlandı. Bu bağlamda, “Karar: 2025/172, 173, 174, 175” şeklinde numaralandırılan kararlar dikkat çekiyor. Bunun dışında, Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu tarafından alınan çeşitli kararlar da bulunuyor. 07/05/2025 tarihli ve 789, 790, 791 sayılı kararlar, yargı uygulamaları açısından önemli değişiklikler içeriyor.

Resmi Gazete’deki bir diğer önemli gelişme, Bahçeşehir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler. Aynı şekilde, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinde de değişiklik yapıldığı bilgisi yer alıyor. Bu düzenlemeler, üniversitelerin eğitim uygulamalarına yönelik güncellemeleri kapsıyor.

İLANLAR VE DÖVİZ KURLARI

Yargı ilanları, artırma, eksiltme ve ihale ilanları, günün duyurularında yer almakta. Ayrıca, T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenen döviz kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin günlük değerleri de okuyuculara sunuluyor. Bu bilgiler, ekonomik gelişmeleri takip etmek isteyenler için önemli bir kaynak oluşturuyor.