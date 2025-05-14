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14 Mayıs 2025’te Türkiye’de Depremler Meydana Geldi

DEPREM OLAYLARI HAKKINDA GÜNCEL BİLGİLER

14 Mayıs 2025 Çarşamba günü Türkiye’nin çeşitli noktalarında hafif şiddette depremler yaşandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi, bu sarsıntıları anlık olarak takip ediyor ve kamuoyunu bilgilendiriyor.

GÜNCEL DEPREM VERİLERİ

14 Mayıs 2025 Çarşamba günü yaşanan depremlerle ilgili bilgiler merak ediliyor. “Peki, az önce deprem mi oldu? Deprem nerede gerçekleşti?” sorularına yanıt arayanlar için önemli veriler mevcut. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, 500’ü aşkın depremi güncel olarak halka sunarak bilgi akışını sürdürüyor.

AFAD, resmi web sitesi aracılığıyla son depremleri duyuruyor ve anlık olarak deprem bilgilerini kamuoyuna iletiyor. Genel olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi, depremlerle ilgili gelişmeleri sürekli takip ediyor ve paylaşmaya devam ediyor.

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