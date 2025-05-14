14 Mayıs 2025 TV Programı Listesi

TV YAYIN AKIŞINA GENEL BİR BAKIŞ

14 Mayıs 2025 tarihi için TV yayın akışı, gün boyunca televizyon karşısında vakit geçirmek isteyen izleyiciler için dikkate değer bir rehber sunuyor. Bugün hangi kanalda hangi programlar var? İşte detaylarıyla 14 Mayıs TV yayın akışı listesi.

GECE YAYINLARI

00:20 Can Borcu, ardından 03:00’te Aldatmak ve 05:50’de Hercai gibi yapımlar ekranda yer alıyor. Günün erken saatlerinde 08:00’de Kahvaltı Haberleri ile birlikte 10:00’da Müge Anlı ile Tatlı Sert programı izleyicilerin beğenisine sunuluyor.

GÜN ORTASI PROGRAMLARI

Öğle saatlerinde 13:00’de Gün Ortası, ardından 14:00’de Mutfak Bahane programı devam ediyor. 16:00’da Esra Erol’da programına geçilirken, saat 19:00’da ATV Ana Haber izlenebiliyor. 19:45’te Finale Doğru sonra ise 20:45’te Trabzonspor – Galatasaray maçı ekranlara gelecek. Akşam yayın akışı 22:50’de Kupa Töreni ve 23:30’da Kuruluş Osman ile devam ediyor.

GECE VE ERKEN SAATLERİN İÇERİĞİ

Gece 00:30’da Fırtınalı Soygun, ardından 02:30’da Yargı ve 04:30’da Poyraz Karayel programları yer alıyor. Günün başlangıcında 07:00’de Kavak Yelleri, 09:00’da Neler Oluyor Hayatta ve 11:00’de Yaprak Dökümü ile devam ediyor. 13:30’da Gelinim Mutfakta ve 16:45’te Arka Sokaklar izlenebiliyor. 19:00’da Kanal D Ana Haber, hemen ardından 20:00’da Eşref Rüya izleyici karşısına çıkıyor.

MUHTEŞEM DÖNGÜ

Gecenin ilerleyen saatlerinde 00:30’da Leyla: Hayat, Aşk, Adalet… dizisi, ardından 03:15’te Adım Farah ve 04:15’te Her Yerde Sen programları sıralanıyor. Sabah saatlerinde 06:00’da Kefaret, 07:30’da İlk Bakış ile gün başlıyor. 08:00’de başlayan İlker Karagöz İle Çalar Saat, ardından 10:45’te Çağla ile Yeni Bir Gün programı izleyiciye sunuluyor.

ÇEŞİTLİ İÇERİKLERLE DOLU GÜN

12:30’da Leyla: Hayat, Aşk, Adalet… dizisi, ardından 13:30’da En Hamarat Benim yapımı izlenebiliyor. 16:45’te Karagül, saat 19:00’da Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber programı ile günün akışı sürüyor. Akşam saatlerine doğru 20:00’de Leyla: Hayat, Aşk, Adalet… tekrar izlenir. Gecenin ilerleyen saatlerinde 00:15’te Kızılcık Şerbeti, 02:30’da Deha ve 04:45’te Siyah Kalp bulunuyor.

SPOR PROGRAMLARI VE YARIŞMALAR

Bu akşam 08:00’de Ebru – Murat ile Bu Sabah, 10:00’da Bahar ve 12:30’da Gelin Evi programları yer alacak. 15:00’te Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme, ardından 18:45’te Show Ana Haber yayınlanacak. 20:00’de ise izleyicileri eğlendirecek Güldür Güldür Show görücüye çıkıyor. Gece ise 00:30’da dizi ve 02:30’da Sefirin Kızı ile sürüyor. 05:00’da Aramızda Kalsın ve 07:00’da Güne Başlarken ile yeni gün başlıyor.

Bu şekilde 14 Mayıs 2025 TV yayın akışı, izleyicilere geniş bir program yelpazesi sunuyor.