14 Mayıs: Özel Tarihler, Önemli Olaylar

DÜNYA ÇİFTÇİLER GÜNÜ VE ECZACILIK GÜNÜ’NE DİKKAT

14 Mayıs, hem dünya genelinde hem de Türkiye’de birçok önemli olayın yaşandığı özel bir gün olarak dikkat çekiyor. Farklı dönemlerde gerçekleşen siyasi gelişmeler, kültürel değişimler ve bilimsel keşifler, 14 Mayıs’ın tarihsel önemini vurgulayan başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Bu özel tarih, Dünya Çiftçiler Günü ve Eczacılık Günü olarak da kutlanıyor.

DÜNYA ÇİFTÇİLER GÜNÜ’NDE TARIMIN ÖNEMİ

Her yıl 14 Mayıs’ta kutlanan Dünya Çiftçiler Günü, tarım sektörünün bel kemiği olan çiftçilerin emeğini ve üretimdeki önemini ön plana çıkarmak amacıyla kutlanıyor. Tarımın sürdürülebilirliği, gıda güvenliği ve kırsal kalkınma gibi konular bu özel günde gündemde yer alıyor.

ECZACILIK GÜNÜ’NÜN ANLAM VE ÖNEMİ

14 Mayıs’ın aynı zamanda Eczacılık Günü olarak kabul edilmesinin nedeni, Türkiye’de eczacılık eğitiminin başlangıcıdır. Bu özel gün, eczacıların sağlık sistemindeki kritik rolünü vurgulamak ve mesleki farkındalık yaratmak amacıyla anılıyor.

TARİHTE BUGÜN NELER OLDU?

– 1560 – Osmanlı donanması, Piyale Paşa komutasında Cerbe Deniz Savaşı’nda zafer kazanarak, Osmanlı’nın Akdeniz’deki üstünlüğünü pekiştiriyor.

– 1643 – XIV. Louis, babası XIII. Louis’nin vefatı üzerine henüz 4 yaşındayken Fransa tahtına çıkıyor.

– 1767 – İngiltere’nin ithal çaya vergi koyması, Amerikan Bağımsızlık Savaşı’nın temel nedenlerinden biri haline geliyor.

– 1796 – Edward Jenner, tarihteki ilk çiçek aşısını başarıyla uygulayarak, modern aşılama çalışmalarının başlangıcını işaret ediyor.

– 1811 – Paraguay, İspanya’dan bağımsızlığını ilan ederek, bağımsız devlet statüsüne kavuşuyor.

– 1839 – Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’de ilk eczacılık sınıfı açılıyor ve bu tarih Türkiye’de Eczacılık Günü olarak kabul ediliyor.

– 1919 – İzmir’in işgal edileceği haberi İzmir limanındaki İtilaf Donanması tarafından Türk komutanlara iletiliyor. Aynı gece İzmirli yurtseverler Yahudi Mezarlığı’nda toplanarak Reddi İlhak kararını alıyor.

– 1948 – İsrail Devleti bağımsızlığını ilan ediyor ve aynı gün Arap-İsrail Savaşı başlıyor.

– 1950 – Türkiye’de yapılan genel seçimlerde Demokrat Parti, oyların %53’ünü alarak, 27 yıllık CHP iktidarına son veriyor.

– 1955 – Soğuk Savaş döneminin simge olaylarından biri olan Varşova Paktı, Doğu Avrupa ülkeleri tarafından imzalanıyor.