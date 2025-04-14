14 Nisan 2025 Loto Sonuçları Bekleniyor

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

14 Nisan 2025 tarihinde Sayısal Loto sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı, vatandaşlar arasında oldukça merak edilen bir konu. Milli Piyango Online üzerinden yapılan Sayısal Loto çekiliş sonuçları ile ilgili olarak, birçok kişi sonuç sorgulama ekranını araştırıyor. Çekilişte hangi numaraların kazandığı ve kazanılan ikramiye tutarı da büyük bir ilgiyle bekleniyor. Ayrıca, 14 Nisan 2025 tarihli Sayısal Loto sonuçlarına ulaşabilmek için canlı takip sayfası da mevcut.

OYUNUN KURALLARI NELER?

Sayısal Loto oyunu, bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde ise 14 numara ile oynanıyor. Üst bölümden 5, alt bölümden 1 numara seçilmesi gerekiyor. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir ve tek kolonun ücreti 2 TL’dir. “Sen Seç!” seçeneği ile oyun oynayanlar, kendi rakamlarını belirleyebileceği gibi, sistemin rastgele belirlediği sayılarla da kupon oluşturabiliyor.

ÇEKİLİŞİ NASIL YAPABİLİRSİNİZ?

Sistem oyunu, oyuncuların çoklu oyun kombinasyonları oluşturmasına imkân tanıyor. Yani, bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ya da alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabiliyor. Bu durumda birden fazla kolon oluşturuluyor. Üst bölümde en fazla 10 numara, alt bölümde ise 14 numara işaretlenebiliyor. Çoklu çekiliş seçeneği ile birden fazla çekilişe katılmak da mümkün. Eğer oynadığınız kolondan vazgeçerseniz, iptal kutucuğunu işaretleyerek ilgili kolonun iptal edilmesi sağlanabiliyor.

KAZANMA ŞANSINIZ NEDİR?

Sayısal Loto, haftada iki gün, yani Pazartesi günleri çekiliyor. Her çekilişte 34 numara arasından 5 numara ve 14 numara arasından 1 numara çekiliyor. Oynanan her kolon için 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edildiğinde ikramiye kazanılıyor. Eğer 5+1 doğru tahmin edilirse, Sayısal Loto büyük ikramiyesi kazanılıyor. Birden fazla kazananın olduğu durumda ise ikramiye havuzu eşit olarak bölüşülüyor. Ancak, 14 Nisan 2025 tarihli Sayısal Loto çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı.