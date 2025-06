14 Yaşındaki Baran’a At Hediye Edildi

BARAN YALÇINKAYA’YA SÜRPRİZ HEDİYE

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde 14 yaşındaki Baran Yalçınkaya, biniciliğe duyduğu ilgi ile dikkat çekiyor. Girdiği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonrasında sürpriz bir hediye aldı. Kanuni Ortaokulu’nda sınava katılan Yalçınkaya, çıkışta mutluluğu ile dolu bir an yaşadı.

AT HEDEFİ “KINALI YÖRÜK” OLDU

Uzun yıllar at bineceği bir çiftlikte zaman geçirmiş olan Yalçınkaya, sınav döneminde bir süre ata binemedi. Çiftlik sahibi, özlemini gidermesi için Yalçınkaya’ya “Kınalı Yörük” isimli kısrağı hediye etti. Bu beklenmedik hediye, Yalçınkaya’yı oldukça mutlu etti. AA muhabirine verdiği demeçte, sınav hazırlık sürecinde ata sık binemediğini ifade etti.

YAZ TATİLİNDE GÜNLÜK ATA BİNME HEDEFİ

Yalçınkaya, yaz tatilinde her gün at çiftliğine gitmeyi planladığını belirtti. “At hediye edileceğinden haberim yoktu. Sürpriz oldu. Sevindim, mutluyum.” şeklinde hislerini dile getiren Yalçınkaya, daha sonra hemen ata binerek at çiftliğine gitme fırsatını yakaladı.