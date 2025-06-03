14 Yaşındaki Kız Çocuğu İstismar Edildi

İSTANBUL’DA YAŞANAN TACİZ OLAYI

İstanbul’da Ahmet D. isimli bir şüpheli, bilgisayar oyunu oynarken 14 yaşındaki bir kız çocuğu ile tanıştı. Oyun sırasında başlayan arkadaşlık, zamanla ilerledi. Şüpheli, çocuktan arkadaşlık kisvesi altında iletişim numarasını aldı ve ondan sonra olaylar gelişmeye başladı. Sürekli cinsel içerikli mesajlar atan şüpheli, okulda da tacizini sürdürdü. Kız çocuğunun evinin önünde gelip görüşmeye zorladı. Günlerce peşini bırakması için yalvaran çocuk, şüphelinin tehditleriyle karşılaştı. Çocuğun ailesine mesajları göstereceği yönündeki tehditleri karşısında susmak zorunda kalan kız, sonunda sosyal medyadan sesini duyurmaya karar verdi. “ARKADAŞLAR SESİMİ DUYURUN LÜTFEN, TEHDİT EDİLİYORUM, KURTULAMIYORUM” şeklinde yaptığı paylaşım kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Kız çocuğunun paylaşımı üzerine şüpheli panikleyerek çektiği bir videoyla özür diledi ve bir daha yapmayacağını belirtti. Ancak Asayiş ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, durumu ciddiye alarak harekete geçti. Kız çocuğu ve ailesiyle irtibat kurarak olayın üzerine gitti ve kısa sürede Ahmet D. isimli şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki ilk ifadesinde “yaşının küçük olduğunu bilmiyordum” diyen şüpheli, ailenin şikayetiyle karşılaştı.

EMNİYETTEN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, şüphelinin yakalanıp gözaltına alındığını duyurdu. Yapılan açıklamada, “02.06.2025 tarihinde X sosyal medya hesabı üzerinde “taciz” içerikli paylaşılan WhatsApp yazışmaları ile ilgili olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince hızlıca harekete geçilmiştir. Yapılan çalışmalarda; yazışmaların H.Ş. (14) isimli çocuk şahsa ait olduğu belirlenmiş, çocuk şahıs ile yapılan görüşmede, 2-3 hafta önce bir oyun uygulaması üzerinden ismini C. olarak söyleyen şahısla tanıştığını, cep telefonu üzerinden konuşmaya başladıklarını, şahsın sonraki süreçte görüşmek istememesine rağmen kendisini rahatsız ettiğini, tehdit ve şantajlarda bulunduğunu beyan etmiştir. Çalışmaların devamında şüpheli şahıs A.D. (22) 02.06.2025 tarihinde Avcılar ilçesinde gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili olarak “Çocuğun Cinsel İstismarı” suçundan tahkikat işlemleri devam etmektedir.”