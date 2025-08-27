Haberler

14 Yaşındaki Sultan Hamit Hacımustafaoğlu, Kayboldu

DENİZDE KAYBOLAN GENÇTEN ACI HABER

Trabzon’un Of ilçesinde, sahil kenarında dolaşırken dalgaların etkisiyle denize kapılıp kaybolan 14 yaşındaki Sultan Hamit Hacımustafaoğlu’nun cansız bedenine ulaşıldı. Olay, dün akşam saatlerinde Kalealtı Sahili’nde gerçekleşti. Sultan Hamit Hacımustafaoğlu, deniz kenarında gezinirken aniden dalgalara kapıldı ve sürüklendi. Genç, kısa sürede suda kayboldu. Durumun fark edilmesiyle hemen polise bilgi verildi.

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

İhbar üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik ve deniz polisi ekipleri yönlendirildi. Dalgıçlar, Hacımustafaoğlu’nu bulmak amacıyla hızlı bir şekilde çalışma başlattı. Havanın kararması sebebiyle arama çalışmaları bir süreliğine durduruldu. Ancak, sabahın erken saatlerinde çalışmalar yeniden başladı. Dalgıç ekipleri, saat 10.00 civarında Hacımustafaoğlu’nun kaybolduğu alana yakın bir yere ulaşarak cansız bedenini buldu.

CANSIZ BEDEN OTOPSİ İÇİN HASTANEYE KALDIRILDI

Sahil Güvenlik botuna alınan genç, otopsi işlemleri gerçekleştirilmek üzere Of Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olay, yerel halkta büyük bir üzüntü yarattı.

ÖNEMLİ

Haberler

Starship Roketinin Uçuşu Tamamlandı

SpaceX, Starship roketinin onuncu test uçuşunu başarıyla tamamladı. Roket, sahte Starlink uydularını yörüngeye yerleştirirken yeni ısı kalkanı karolarını da test etti.
Haberler

Nazalin Selvi, YKS’yi Kazandı

Mersin'in Silifke ilçesinden görme engelli 17 yaşındaki Nazalin Selvi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nı başarıyla geçerek Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni kazandı. Hayallerinin peşinden koşacağını ifade etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.