14 Yaşındaki Sultan Hamit Hacımustafaoğlu, Kayboldu

DENİZDE KAYBOLAN GENÇTEN ACI HABER

Trabzon’un Of ilçesinde, sahil kenarında dolaşırken dalgaların etkisiyle denize kapılıp kaybolan 14 yaşındaki Sultan Hamit Hacımustafaoğlu’nun cansız bedenine ulaşıldı. Olay, dün akşam saatlerinde Kalealtı Sahili’nde gerçekleşti. Sultan Hamit Hacımustafaoğlu, deniz kenarında gezinirken aniden dalgalara kapıldı ve sürüklendi. Genç, kısa sürede suda kayboldu. Durumun fark edilmesiyle hemen polise bilgi verildi.

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

İhbar üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik ve deniz polisi ekipleri yönlendirildi. Dalgıçlar, Hacımustafaoğlu’nu bulmak amacıyla hızlı bir şekilde çalışma başlattı. Havanın kararması sebebiyle arama çalışmaları bir süreliğine durduruldu. Ancak, sabahın erken saatlerinde çalışmalar yeniden başladı. Dalgıç ekipleri, saat 10.00 civarında Hacımustafaoğlu’nun kaybolduğu alana yakın bir yere ulaşarak cansız bedenini buldu.

CANSIZ BEDEN OTOPSİ İÇİN HASTANEYE KALDIRILDI

Sahil Güvenlik botuna alınan genç, otopsi işlemleri gerçekleştirilmek üzere Of Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olay, yerel halkta büyük bir üzüntü yarattı.