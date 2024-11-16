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“14 Yıl Bekleyen Bir Annenin Kızı”

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DOĞANDEMİR’İN EMPATİYİ ÖNE ÇIKARDIĞI SÖYLEŞİ

Hande Doğandemir, Ahmet Mümtaz Taylan’ın sunduğu “Empati” programına konuk oldu. Doğandemir, kendisini karşısındaki kişilerden daha fazla düşündüğünü ifade ederek, “Keşke biraz bencil olabilseydim. Ailem tek çocuk olup bencil olmamam için ellerinden gelen her şeyi yapmışlar. Karşımdaki insanları daha fazla düşünen biriyim. Bunu kendime göstersem daha iyi olurdu.” diye konuştu.

ÇOCUK HASRETİ VE SEVGİ DOLU BİR ÇOCULUK

Oyuncu, 14 yıl boyunca çocuk hasreti çeken bir ailenin kızı olduğunu dile getirdi ve “Tek çocukların sevgiyle ilgili bir derdi oluyor. Yüksek dozda sevgiyle başlıyoruz hayata, hayat boyunca karşılaştığın kişilerde o sevgiyi göremeyebilirsin. Bugün bu Hande olmaktan mutluyum.” şeklinde ekledi.

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