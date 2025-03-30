14 Yıl Sonra Aydınlatılan Kayıp Cinayeti

KAYBOLAN SÜLEYMANA NE OLDUĞU BELİRLENDİ

Akçaabat’a bağlı Uçarsu Köyü’nde 13 Ağustos 2011’de kaybolan 48 yaşındaki Süleyman Demir’in durumu, 14 yıl sonra netleşti. Ailevi sorunlar nedeniyle öldürüldüğü iddia edilen üç çocuk babası için uzun yıllar süren aramalar sonuç vermemişti. Dosya, Akçaabat Cumhuriyet Savcısı Akın Ilıman’ın talimatıyla yeniden açıldı.

CİNAYETİN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Akçaabat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dosyayı derinlemesine inceleyerek Süleyman Demir’in şüpheli konumundaki eşi Ümmühan Demir (62) ve oğlu Hızır Demir’in (38) ifadelerini tekrar aldı. Yapılan araştırmalarda, Ümmühan Demir’in henüz 16 yaşındayken Süleyman Demir ile evlendiği, ancak evlilik öncesinde başka birinden Hızır’a hamile kaldığı ve bu gerçeğin Süleyman Demir tarafından sonradan öğrenildiği iddia edildi. Hızır Demir, jandarmaya verdiği ifadede, annesinin amcasıyla ilişkisi olduğunu ve babasının bu durumu öğrendikten sonra annesine sürekli şiddet uyguladığını açıkladı.

CİNALETİN KORKUNÇ BOYUTLARI

İddialara göre olay günü Süleyman Demir, Uçarsu mevkiindeki ormanlık alana çağrıldı. Atıyla bölgeye giden Demir, burada eşi ve oğlu tarafından baltayla öldürüldü. Anne ve oğul, cesedi parçalara ayırarak yok ettiği ve olay yerinde Demir’in atını da öldürerek yaktıkları ortaya çıktı. Zanlıların, cinayetin izlerini tamamen silmek için insan ve hayvan DNA’sının karışmasını sağlamak amacıyla böyle bir yol izlediği öğrenildi.

CİNAYET SONRASI GİZLİLİK ÇABALARI

Cinayetin ardından eve dönen Ümmühan Demir, oğlu Hızır’ın eşi P.D. ile karşılaştı. Gelinin, elinde kanlı baltayı yıkarken görüp kayınvalidesine “Bu neden kanlı?” diye sorduğu, Ümmühan Demir’in ise “Sen her şeye karışma.” diyerek durumu geçiştirdiği öğrenildi. Anne Ümmühan Demir, cinayeti kabul ederken oğlu Hızır’ı korumak için suçu tek başına üstlendiğini belirtti. Ancak jandarma ekiplerinin detaylı çalışmaları sonucu korkunç cinayet tüm ayrıntılarıyla açığa çıktı. Gözaltına alınan anne ve oğlu, tutuklandı. Hızır Demir’in, katlettikleri babasının bir fotoğrafını 2022’de sosyal medyada paylaşarak altına kalpler bıraktığı da görüldü.