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140 Şüpheli Provokatif Eylemler İçin Yakalandı

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TAAHHÜT EDİLEN GÜVENLİK ADIMLARI

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mardin, Batman, Şanlıurfa, İstanbul, Van, Diyarbakır, Adana ve Antalya dahil toplam 8 ilde güvenlik güçlerine taş atan ve fiziksel saldırıda bulunan 140 şüpheli şahıs yakalandı. Bu saldırılar sonucunda 16 güvenlik görevlisi ile 2 vatandaş yaralandı ve adli işlemler başlatıldı. Ayrıca provokatif paylaşımlar yaptığı belirlenen 75 sosyal medya hesabı kullanıcısı için de hukuki süreçler başlatıldı.

VATANDAŞLARA ÇAĞRI

Açıklamada, “Kıymetli vatandaşlarımız, provokasyonlara gelmeyelim. Hukuk dışı yollarla insanlara, çevreye ve mallara zarar vererek suç işlemeyelim. Devletimiz güçlüdür. Devletimize ve milletimize karşı bu komploları kuranlar hak ettikleri karşılığı göreceklerdir,” denildi. Emniyet, toplumun güvenliğini sağlamak amacıyla gereken önlemleri alarak vatandaşları bilinçlendirme çabasında.

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“140 Şüpheli 8 İlde Yakalandı”

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