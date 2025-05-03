1461 Trabzon FK Ve KCT Anlaşma Yaptı

1461 TRABZON FK İLE KCT ARASINDA İSİM SPONSORLUĞU ANLAŞMASI YAPILDI

Nesine 2. Lig takımlarından 1461 Trabzon FK ile KCT arasında isim sponsorluğu sözleşmesi imzalandı. Anlaşma, kulüp tesislerinde düzenlenen bir törenle gerçekleştirildi. Törene, Başkan Celil Hekimoğlu, KCT Yol Yapı İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Tosun, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Başkan Hekimoğlu, sponsorun gücünün takımın gücünü belirlediğini belirterek, “Biz de bu anlamda çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Ama biz 2. Lig takımıyız. Genelde sponsorlar 1. Lig ve Süper Lig takımlarını tercih ediyor. Bu nedenle bizim de bir an önce şampiyon olup 1. Lig’e gitmemiz gerekiyor. Ama kolay değil.” dedi.

BÜTÇE SORUNLARI VE ŞAMPİYONLUK HEDEFİ

Başkan Hekimoğlu, bütçe sorunlarıyla karşılaştıklarını ifade ederek, “Taraftarlarımız eleştiriyor ‘Neden çıkamıyorsunuz?’ diye. Bizim kulübümüzün TFF, yayın ve iddaa geliri 5 milyon lira, tüm gelirimiz bu. Geçen sezonki mütevazı kadromuzun gideri 120 milyon liraydı. Biz daha büyük açıklarla mücadele ediyoruz.” şeklinde konuştu. Kulübün yönetim kurulu ile büyük destek aldıklarını vurgulayan Hekimoğlu, şampiyonluk hedefi için daha büyük bütçelere ihtiyaç olduğunu söyledi. Bu sezon biraz daha iddialı olmaya çalışacaklarını ve ilk 3’ü zorlamak istediklerini belirtti.

TRABZONSPOR’DAN DESTEK SÖZÜ ALINDI

Hekimoğlu, ligde altı yıldır mücadele ettiklerini hatırlatarak, “Bu sezon hariç her yıl play-off oynadık. Geçen sezon final oynadık. Aslında başarılı bir kulübüz ama tabii herkesin görüşü farklı olabilir. Dünyada şampiyon olması en zor lig, 2. Lig. İki gruptan 2 takım çıkıyor. Sonra 10 takım 1. olup çıkmak için play-off’ta savaşıyor.” dedi. Trabzonspor’un da kulüplerine daha fazla destek olma sözü verdiğini belirten Hekimoğlu, “Bugün KCT ile isim sponsorluğu konusunda protokol imzaladık. Bu da bize çok büyük güç verecek.” ifadelerini kullandı.

ALTYAPIYA VERİLEN ÖNEM

Altyapıya büyük önem verdiklerini vurgulayan Hekimoğlu, “Yan tarafta bir sentetik sahamız var, orada çalışıyoruz. Zeminimiz de çok iyi değil. Boks Federasyonu Başkanımız Suat Hekimoğlu da bize artık destek olmaya başladı.” açıklamasında bulundu. Yürütülen yatırımların meyvelerini almaya başladıklarını ifade eden Hekimoğlu, altyapı takımlarının elit ligde mücadele etmesi gerektiğini belirtti. 17 ve 19 yaş altı takımlarının bölgesel liglerde şampiyon olduklarını aktaran Hekimoğlu, altyapılarından Süper Lig’den teklif alan bir oyuncu bulunduğunu da sözlerine ekledi.

KCT YÖNETİM KURULU BAŞKANI CENGİZ TOSUN’DAN DESTEK ÇAĞRISI

KCT Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Tosun, Trabzonlu bir iş adamı olarak kulüplere destek olmanın kendilerine düşen görev olduğunu belirterek, “Bu nedenle böyle bir anlaşma imzaladık. Taraftarlarımızdan da aynı şekilde bizlere yeni sezonda destek bekliyoruz.” dedi. Konuşmaların ardından, Hekimoğlu ve Tosun, sözleşmeyi imzaladı.