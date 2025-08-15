15 Ağustos 2025 Altın Fiyatları Güncelleniyor

15 AĞUSTOS 2025 ALTIN FİYATLARI YATIRIMCILAR TARAFINDAN TAKİP EDİLİYOR

15 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla altın fiyatları, yatırımcılar ve kuyumculardan altın almak isteyen vatandaşlar tarafından merakla izleniyor. Serbest piyasa ve kuyumcu fiyatları güncellenirken, gram altın, çeyrek altın, tam altın ve ata altın fiyatları öne çıkıyor. İşte güncel altın fiyatları…

GRAM ALTIN FİYATI GÜNCELLENDİ

Bugün gram altın fiyatı, kaynaklara göre alış 4.311,82 TL ve satış 4.348,78 TL olarak belirlendi. Gram altın fiyatları, kuyumcu ve online platformlar arasında küçük farklılıklar gösteriyor.

ÇEYREK ALTININ TERCİH SEBEBİ

Çeyrek altın, düğün ve yatırım amaçlı en çok tercih edilen altın türlerinden biri olmaya devam ediyor. Çeyrek altın için alış fiyatı 7.224,00 TL ve satış fiyatı 7.277,00 TL olarak güncellenmiştir.

TAM ALTIN FİYATI

Tam altın ise yatırım ve takı olarak kullanılabilen geleneksel bir değerli maden olarak dikkat çekiyor. Tam altın için alış fiyatı 28.807,00 TL ve satış fiyatı 28.977,00 TL olarak belirlenmiştir.