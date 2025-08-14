15 Ağustos BİM İndirimli Ürün Sunacak

15 AĞUSTOS BİM AKTÜEL KATALOĞU ÜRÜNLERİ

15 Ağustos itibariyle BİM mağazalarında teknolojiden mutfak gereçlerine, kişisel bakım ürünlerinden ev tekstiline kadar geniş bir yelpazede indirimli ürünler satışa sunulacak. Bu kampanya kapsamında Senna TV, Arnica halı yıkama makinesi ve Tecno Spark 30 gibi dikkat çekici teknoloji ürünleri de yer alıyor. Cuma günü başlayacak olan indirim haftası ile ilgili olarak vatandaşlar “BİM 15 Ağustos kataloğunda neler var?” sorusunu merak ediyor.

İNDİRİMLİ MUTFAK ÜRÜNLERİ

BİM’in 15 Ağustos kataloğunda birçok mutfak ürünü de öne çıkıyor. Çift cidarlı kupa 99 TL, boncuk şekilli bardak 99 TL, servis gereçleri 3’lü set 129 TL gibi fiyatlarla tüketicilere sunulacak. LAV markasına ait 230 cc servis tabağı 29 TL, dondurmalık 39 TL, mini kase 99 TL gibi uygun fiyatlarla raflarda yer alacak. Bunların yanı sıra, Chef’s kavanoz kapağı çeşitleri 2,50 TL’den satışa sunulacak.

TEKNOLOJİ İNDİRİMLERİ

Teknoloji ürünleri de indirimli fiyatlarla BİM’de tüketicileri bekliyor. Senna 55″ Frameless Ultra HD QLED Google TV 16.695 TL, Arnica Hydra Rain su filtreli halı yıkama makinesi 5.990 TL, ve Kumtel beyaz turbo cam ankastre set 9.250 TL gibi fiyatlarla dikkat çekiyor. Bunların yanı sıra, Tecno Spark 30 cep telefonu 7.990 TL’den satılacak.

EV TEKSTİLİ ve KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİ

Ev tekstili ürünleri arasında Molinella çift kişilik baskılı pike 299 TL, tek kişilik lastikli çarşaf 149 TL ve simli masa örtüsü 140×140 cm 119 TL fiyatıyla yer alıyor. Ayrıca, kişisel bakım alanında farklı ürünler de indirimli fiyatlarla sunulacak.

OYUNCAKLAR VE EĞLENCE ÜRÜNLERİ

15 Ağustos kataloğunda çocuklar için çeşitli oyuncaklar da mevcut. Barbie eğlenceli havuzu 799 TL, sevimli tavşan ve oyun evi 229 TL, oyuncak küvette bebek 149 TL gibi fiyatlarla satışa sunulacak. Eğlenceli ve eğitici oyun setleri de 275 TL’den başlayan fiyatlarla raflarda yer alacak.

15 Ağustos’taki indirim fırsatlarını kaçırmamak için BİM mağazalarını ziyaret etmek önemli.