15 Bin Öğretmen Ataması Açıklandı

ÖĞRETMEN ATAMALARI İÇİN GÖZLER KILAVUZA ÇEVRİLDİ

Öğretmen atamaları branş dağılımı konusunda dikkatler Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımlayacağı kılavuza yöneldi. Bu çerçevede, bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere gerçekleştirilecek 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için branş kontenjanları belirlendi. En fazla kontenjanın Özel Eğitim ve Sınıf Öğretmenliği bölümlerine verilmesi dikkat çekiyor. Bir önceki atamalara kıyasla kontenjanı en çok azalan branş ise Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği oldu. Önceki atamada, bu alana 796 kişilik bir kontenjan ayrılmışken, 15 bin kişilik atamada sadece 29 kontenjan ayrıldı.

EN FAZLA KONTENJAN DAĞILIMI AÇIKLANDI

Yayımlanan verilere göre, en fazla kontenjan verilen bölümler şu şekilde sıralandı:

– Sınıf Öğretmenliği: 4378

– Özel Eğitim Öğretmenliği: 3087

– Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği: 1802

– Okul Öncesi Öğretmenliği: 1321

– Türkçe Öğretmenliği: 623

– İngilizce Öğretmenliği: 757

– İlköğretim Matematik Öğretmenliği: 162

– Fen Bilimleri Öğretmenliği: 267

– Beden Eğitimi Öğretmenliği: 190

– Biyoloji Öğretmenliği: 27

– Coğrafya Öğretmenliği: 32