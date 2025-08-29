15 Bin Öğretmen Ataması Hakkında Gelişme

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanlığı, 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı ile ilgili önemli bilgiler paylaştı. Bakanlık, 10 Haziran 2025 tarihinde sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav duyurusunun yapıldığını ve bu doğrultuda sözlü sınav sürecinin başladığını açıkladı. Sözlü sınavlar 23 Haziran 2025 tarihinde başlamış ve 20 Ağustos 2025 tarihinde sona ermiştir. Ele alınan 15 bin sözleşmeli öğretmen alımının 19 kontenjanı millî sporculara ayrılmıştır. 14 bin 981 kontenjan için 34 bin 881 aday, sınava katılma hakkı kazanmıştır. Bu adaylardan 30 bin 850’si sınavlara katılmış, katılım oranı %88,44 olmuştur.

Sözlü sınavlar esnasında adayların ve görevlilerin kimlik bilgileri gizli tutulmuştur. Süreç, kamera ile kayıt altına alınmış, sorular farklı bir kura sistemi ile belirlenmiştir. Adaylara alanlarına yönelik bir rehber hazırlanmış ve bu rehber, 18 Haziran 2025 tarihinde yayımlanmıştır. Adaylar eğitim bilimleri ve genel kültür alanlarından toplam üç soru ile sınavlandırılmıştır. Sorular, komisyondan bağımsız olarak belirlenmiş olup, başka bir soru sorulmamıştır.

Adaylara verilen sözlü cevaplar değerlendirilmeye alınmıştır. İstenirse adaylar, verdikleri cevapları yazılı olarak da kayıt altına alabilecektir. Sınav süreci, kayıt altında tutulmuş ve belirlenen kriterlere göre değerlendirmeler yapılmıştır. Adayların kimlik bilgileri gizlilik içinde tutulmuş, sınav belgelerinde sadece “başvuru numarası” kullanılmaktadır.

Sözlü sınav sonuçları, Millî Eğitim Bakanlığı Sözleşmeli Öğretmen İstihdamı Yönetmeliği gereğince KPSS puanının %50’si ile sözlü sınav puanının %50’si alınarak hesaplanmaktadır. Adaylar, sonuçlarını www.meb.gov.tr internet adresinden “Millî Eğitim Bakanlığı 2025 Yılı Sözleşmeli Öğretmen Alımı Sözlü Sınav Sonuç Bilgisi” sorgulama ekranına girerek öğrenebilir. İtirazlar ise 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında “eitiraz.meb.gov.tr” internet adresinden yapılabilecektir. İtirazlar, sözlü sınav komisyonları tarafından incelenip, 3 Ekim 2025 tarihinde sonuçlandırılacaktır. İtiraz sonuçları ise ilgili il millî eğitim müdürlüğü tarafından yazılı olarak bildirilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.