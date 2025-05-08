15 Bin Sözleşmeli Öğretmen Ataması Açıklandı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NDAN SON DAKİKA DUYURUSU

Milli Eğitim Bakanlığı, internet sitesi üzerinden açıklama yaparak 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasıyla ilgili bilgi verdi.

SÖZLÜ SINAVA GİRME HAKKI KAZANAN ADAYLAR BELİRLENDİ

Bakanlık, 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı kapsamında sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesini açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada, “Sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere ilan edilen alanlardaki kadrolara başvuran ve başvuruları onaylananlardan, her alan için KPSS puan üstünlüğüne göre belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday sözlü sınava alınacak” ifadeleri yer aldı. Millî Eğitim Bakanlığı, sözleşmeli öğretmen alımı için başvuru sürecini 21 Nisan – 5 Mayıs 2025 tarihleri arasında tamamlamıştı.

SÖZLÜ SINAV TARİHİ VE ATAMA İLE GÖREVE BAŞLAMA AÇIKLAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sınav merkezi ve tarihi, Bakanlık tarafından daha sonra duyurulacak. Ayrıca, tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin detaylar, sözlü sınavların tamamlanmasının ardından açıklanacak.