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15. Emiralem Çilek Festivali Yapıldı

MENEMEN ÇİLEK FESTİVALİ DÜZENLENDİ

İzmir’in Menemen ilçesinde 15. Emiralem Çilek Festivali gerçekleştirildi. Menemen Belediyesinden gelen açıklamaya göre, festivalin kortej yürüyüşüne İzmir Valisi Süleyman Elban ve AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar da katıldı.

EMİRALEM ÇİLEĞİNİN TANITIMI YAPILDI

Festivalin açılışında açıklama yapan Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, “Emiralem çileğinin lezzetiyle dünyaca biliniyor” diyerek, önümüzdeki yıl festivali uluslararası bir boyuta taşımayı hedeflediklerini dile getirdi. Üretici ve tüketicinin buluştuğu bu etkinlikte çilek ürünlerinin yanı sıra yerel lezzetler de sergilendi.

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