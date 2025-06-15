15 Haziran Sonuçları Açıklanmadı

15 HAZİRAN ŞANS TOPU SONUÇLARI ARAŞTIRILIYOR

15 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi hakkında araştırmalar yapılmakta. Çekilişin canlı yayında gerçekleştirip gerçekleştirmediği merak konusu. Ayrıca, “15 Haziran 2025 Şans Topu sonuçları canlı takip sayfasında yer aldı mı?” soruları sıkça soruluyor. 15 Haziran Pazar günü Milli Piyango Online platformunda Şans Topu sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı da inceleniyor.

ŞANS TOPU OYUNUNUN KURALLARI NELER?

Şans Topu, 15 Haziran 2001’den beri Milli Piyango İdaresi tarafından oynatılan bir oyundur. Oyun, iki ayrı sayı kümesi içerisinden belirlenen sayıda sayı seçme esasına dayanıyor. İlk küme 1-34 arası sayılardan, ikinci küme ise 1-15 arası sayılardan oluşmakta. Oyuncular, ilk kümeden 5, ikinci kümeden 1 olmak üzere toplamda 6 sayı seçerek oyuna katılıyor.

İKRAMİYE MİKTARLARI VE KAZANMA ŞARTLARI

Noter huzurunda yapılan çekilişlerin sonuçları mpi.gov.tr internet sitesinde canlı olarak yayımlanıyor. Çekilişin ardından, 5+1 numarasını doğru tahmin eden talihliler büyük ikramiyeyi kazanıyor. Ayrıca, 5 bilenler, 4+1 yapanlar, 4, 3+1, 3, 2+1 ve 1+1 gibi kombinasyonlarla da ikramiye kazanma şansları bulunuyor.

Şans Topu oyunu içerisinde (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenler, ikramiyelerini Loto bayilerinden alabiliyor. Ancak (4+1) ve (5) bilenler bu ikramiyeleri Loto bayileri veya Milli Piyango Şubeleri üzerinden alırken, (5+1) bilenler doğrudan Milli Piyango genel müdürlüğünden ikramiyelerini talep edebiliyor. Kazanılan ikramiyeler, 1 yıl süreyle alınabilme hakkına sahip. Şu an için 15 Haziran 2025 Pazar günü Şans Topu sonuçları henüz açıklanmadı.