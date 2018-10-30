15 ilde FETÖ operasyonu

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında 15 ilde yürütülen operasyonlarda 18 asker gözaltına alındı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’nün Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan 21 asker hakkında gözaltı kararı verildi. Kocaeli merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Kahramanmaraş, Siirt, Kayseri, Konya, Erzurum, Şanlıurfa, Bartın, Isparta, Yalova ve Adana’da sabah saatlerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 21 askerden açığa alınmış olan 1 binbaşı, 2 muvazzaf yüzbaşı, 1’i muvazzaf 3 üsteğmen ve 6’sı muvazzaf 12 astsubay olmak üzere toplam 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Firar olan 3 kişinin ise yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

TRT