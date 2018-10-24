15 ilde FETÖ baskını

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında 15 ilde düzenlenen operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ’nün şifreli mesajlaşma programı ByLock’u kullandıkları tespit edilen ve konuşma içerikleri çözümlenen 56 şüpheliden adresleri tespit edilen 44 kişinin yakalanması için bu sabah operasyon başlatılmıştı. Örgüt içinde halen aktif olarak faaliyet gösterdikleri ileri sürülen şüphelilerin yakalanması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul başta olmak üzere, İzmir, Uşak, Manisa, Isparta, Bilecik, Amasya, Bitlis, Erzurum, Eskişehir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Mersin ve Tekirdağ’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda şu ana kadar 20 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

FETÖ’ye yönelik operasyonda gözaltına alınanların 13’ünün İstanbul’da, 2’sinin Manisa’da yakalandığı kaydedilirken, 1’er şüphelinin ise Amasya, Bitlis, Kayseri, Eskişehir ve Kocaeli’de ele geçirildiği öğrenildi.

Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

TRT