15 ilde FETÖ operasyonu

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında 15 ilde düzenlenen operasyonlarda 37 kişi gözaltına alındı.

İzmir merkezli 15 ilde Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) TSK’daki gizli yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında örgütün “mahrem imamları” tarafından ardışık/periyodik olarak arandıkları tespit edilen 22’si muvazzaf 37 askeri personel hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, aralarında 3 albay, 1 binbaşı, 2 kara pilot yüzbaşı olmak üzere 22’si aktif görev yapan 37 askeri personelin “mahrem imamlar” tarafından ardışık arama yöntemiyle arandığı tespit edildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, gözaltı kararının çıkarılmasının ardından 15 ilde operasyon başlattı.

TRT