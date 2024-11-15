“15 Kasım 2024 Dolar Ve Euro Kuru”

DOLAR VE EURO FİYATLARI HAKKINDA GÜNCEL BİLGİLER

Yatırımcılar haftanın son günü, 15 Kasım 2024 Cuma günü dolar ve euro’nun güncel değerlerini sorguluyor. Güncel dolar ve euro rakamlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

DOLAR FİYATLARI

15 Kasım’daki son kapanışını 34.4235 TL’den gerçekleştiren dolar/TL kuru, şu anda alış fiyatı 34.4211 lira, satış fiyatı ise 34.4260 lira üzerinden işlem görüyor.

15 Kasım’daki bir önceki kapanışını 36.4063 TL’den yapan euro, şu anda TL kuru alış fiyatı 36.4014 lira, satış fiyatı ise 36.4113 lira seviyelerinden işlem ediyor.

PİYASA GÜNDEMİ

Yurt içinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in açıklamaları ile veri gündemi dikkat çekiyor. Bakan Şimşek’in, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 2025 yılı bütçesiyle ilgili yapacağı sunum ve eylül ayı bütçe verileri piyasaların odağında yer alıyor. Bugün açıklanacak olan kasım ayı piyasa katılımcıları anketi de dikkatle izlenecek; bu anket, TCMB’nin gelecek hafta açıklayacağı faiz kararı öncesi beklentileri şekillendirebiliyor.

KÜRESEL PİYASALARDAKİ GELİŞMELER

Küresel piyasalara bakıldığında, ABD’deki seçimlerin ardından faiz indirimlerinin yavaşlayacağı öngörüsüyle dolar değer kazanıyor. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, sıkı para politikalarını destekleyen açıklamalar yaparak kısa vadeli tahvil getirilerinin artmasına yol açtı. Powell, “ekonominin büyümeye devam etmesi, istihdam piyasasının güçlü kalması ve enflasyonun %2 hedefinin üzerinde seyretmesi” gibi sebeplerden dolayı faiz indirimlerinde aceleci olunmaması gerektiğini ifade etti. Bu açıklamalardan sonra, aralık ayı faiz indirimi beklentileri %80 seviyesinden %58’e düştü.