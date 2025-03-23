15 Kişi Dolandırıcılıktan Tutuklandı

BATMAN MERKEZLİ OPERASYONUN DETAYLARI

Batman’da gerçekleştirilen operasyon kapsamında, cin çıkarma bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 15 kişi tutuklandı. Bu kişilerin, Masak raporları doğrultusunda vatandaşlardan yaklaşık 300 milyon TL kazanç sağladıkları belirlendi. İl Emniyet Müdürlüğü, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda, sözde ilahi güçlere sahip olduklarını iddia eden bir anne-kızın, ruhsal bunalımda olan ve sağlık sorunları yaşayan bireylere şifa dağıttığı kaydedildi.

DOLANDIRICILIK YÖNTEMLERİ

Anne-kız, çeşitli özel hayat sorunlarını çözdükleri ve cinler aracılığıyla her şeyi bildiklerini ileri sürdükleri iddialarıyla dikkat çekti. Kendilerine şifa bulmak için gelen kişilerden büyü yapmak adına masraflar talep ettikleri tespit edildi. Ayrıca, bu şüphelilerin, dolandırdıkları bir kişiyi Almanya’dan Batman’a çağırarak kendi evlerinde misafir ettikleri anlaşıldı. Misafire, üzerinde el yazısıyla yazılan bir tişört vererek bunu giymesini sağladıkları ve bu şekilde kötülüklerden kurtulacağı vaadinde bulundukları belirlendi.

EŞ ZAMANLI OPERASYONUN SONUÇLARI

“Dini İnanç ve Duyguların İstismar Edilmesi Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık” suçu kapsamında düzenlenen eş zamanlı 7 operasyonda toplam 29 şüpheli yakalandı. Bu şahısların ikametlerinde yapılan arama neticesinde büyü yapmakta kullanılan not kağıtları, defter ve kitaplar ele geçirildi. Emniyetteki sorgulamalarının ardından adli makamlara sevk edilen 29 şüpheliden 11’i serbest bırakıldı, 3’ü adli kontrol şartıyla salıverildi. Nihayetinde, 15 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.