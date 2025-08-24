15 Kişi Saydı: Aşiret Düğününde Takılanlar Şaşırttı

DÜĞÜN TÖRENİ İÇİN BİR ARAYA GELİNDİ

Kars’ın Digor Aşireti’ne bağlı Ağlamaz ailesinden Vahap Ağlamaz’ın kardeşi Tahir Ağlamaz ve Aslı Demir çifti, Gebze’de düzenlenen büyük bir düğünle hayatlarını birleştirdi. 5 binden fazla davetlinin katıldığı bu özel günde, metrelerce uzanan halay zinciri oluşturuldu ve aşiret geleneklerine uygun olarak bir takı masası kuruldu.

Düğün esnasında takılan paralar ve altınlar, “toy babaları” olarak bilinen 15 kişiden fazla aile büyüğünün bulunduğu masada toplandı. Düğüne, aşiret liderlerinden milletvekillerine, sivil toplum kuruluşu ve dernek başkanlarından iş insanlarına kadar geniş bir katılım sağlandı. Düğün, katılımcılara horon ve halaylarla özel anlar yaşattı.