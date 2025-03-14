15 Mart 2025 Resmi Gazete Kararları

15 MART 2025 RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN KARARLAR

15 Mart 2025 tarihli Resmi Gazete, önemli karar ve ilanlarıyla dikkat çekiyor. Günlük kararların yanı sıra, ilanın detaylarını görüntülemek için PDF indirme seçeneği de sunuluyor. İçerikte yasama, yürütme ve idare ile yargı bölümlerine ait güncel bilgiler yer alıyor. Peki, 15 Mart 2025’te yayımlanan Resmi Gazete’de neler bulunuyor? İşte ayrıntılar…

ÖNEMLİ CUMHURBAŞKANI KARARLARI

– 27/1/2023 tarihli ve 6775 sayılı Cumhurbaşkanı kararına ek olarak değişiklik yapılmasına dair karar (Karar Sayısı: 9582)

– 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun ekinde yer alan bazı mallara uygulanan vergi oranlarının yeniden belirlenmesine dair karar (Karar Sayısı: 9583)

ACELE KAMULAŞTIRMA KARARLARI

– Gaziantep İli, Nurdağı İlçesinde bulunan bazı taşınmazların imar yolu ve kültürel tesis amacıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından acele kamulaştırılması (Karar Sayısı: 9584)

– Burdur’da kurulacak Gökbel I-II HES için gerekli taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırılması (Karar Sayısı: 9585)

– Balıkesir’de Susurluk RES Elektrik Üretim Tesisinin kapasite artışında kullanılacak taşınmazların kamulaştırılması (Karar Sayısı: 9586)

DİĞER ÖNEMLİ KARARLAR VE YÖNETMELİKLER

– Sakarya İli, Karasu İlçesinde bazı alanların riskli alan olarak ilan edilmesine dair karar (Karar Sayısı: 9591)

– Tarım Sigortaları Havuzuna devlet taahhüt edilecek hasar fazlası desteğine ilişkin karar (Karar Sayısı: 9593)

– Fakülte ve yüksekokullar ile ilgili yönetmelikte değişiklik yapılması (Karar Sayısı: 9594)

– Elektronik ticaret hizmet sağlayıcılar ile ilgili yönetmelikte değişiklik yapılması (Karar Sayısı: 9600)

Gün içerisinde yapılan tüm bu duyurular ve kararlar, Resmi Gazete’de kapsamlı bir şekilde yayımlanıyor. Tüm duyurulara ve detaylara ulaşmak için Resmi Gazete’nin PDF versiyonu indirilebilir.