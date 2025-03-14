15 Mart 2025 Sayısal Loto Sonuçları Açıklandı mı?

SONUÇLAR MERAKLA BEKLENİYOR

15 Mart 2025 Cumartesi günü gerçekleştirilen Sayısal Loto sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı, birçok kişi tarafından büyük bir merakla sorgulanıyor. Milli Piyango Online üzerinden erişilebilen 15 Mart 2025 tarihli Sayısal Loto sonuçları, vatandaşların dikkatle takip ettiği bir konu haline geldi. Çekilişte hangi numaraların kazandırdığı ve ne kadar ikramiye verildiği ise diğer merak edilen detaylar arasında yer alıyor. Aşağıda, Sayısal Loto sonuçlarını canlı takip edebileceğiniz sayfaya ulaşabilirsiniz.

OYNAMA SEÇENEKLERİ

Sayısal Loto’nun oyun mekanizması, katılımı oldukça basit hale getiriyor. Oyunda, bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde ise 14 numara bulunuyor. Bu numaralar arasından, oyuncular 5 adet üst bölüm ve 1 adet alt bölüm numarası seçebiliyor. Tek kolonun ücreti 2 TL olarak belirleniyor. Oyuncular, “Sen Seç!” seçeneği ile istedikleri rakamları kendileri belirleyebiliyor ya da sistemin rastgele seçeceği numaralarla kupon oluşturabiliyor. Ayrıca, kuponlarını kendileri doldurmak istemeyen oyuncular için rastgele numara seçimi yapılabilen “Sistem Oyunu” seçeneği de mevcut.

ÇEKİLİŞ DETAYLARI VE KAZANÇ

Sayısal Loto, haftada 2 gün, yani Cumartesi ve Çarşamba günleri çekilişleri gerçekleştiriliyor. Her çekilişte, kürenin içindeki 34 numara arasından 5 numara ve 14 numara arasından 1 numara çekiliyor. Eğer oynadığın her kolon, çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 kriterine göre doğru tahmin yaparsa kazanmış oluyorsun. Bu arada, 5+1 tahmin edenler büyük ikramiyeyi elde ediyor. Eğer aynı ikramiye kategorisinde birden çok kazanan çıkarsa, o ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit olarak paylaşılıyor.

15 MART SONUÇLARI AÇIKLANMADI

Şu anda 15 Mart 2025 tarihinde yapılacak Sayısal Loto çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Bu durumu yakından takip eden oyuncular ve merak edenler, sonuçları dört gözle bekliyor.