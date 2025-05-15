15 Mayıs, Önemli Olayların Günü

TARİHİ ÖNEMİ YÜKSEK BİR GÜN

15 Mayıs tarihi, dünya genelinde ve Türkiye’de birçok önemli olayın yaşandığı özel bir gün olarak öne çıkıyor. Farklı tarihlerde meydana gelen siyasi gelişmeler, kültürel değişimler ve bilimsel ilerlemeler, 15 Mayıs’ın tarihsel önemini belirleyen başlıca unsurlar arasında bulunuyor. Peki, 15 Mayıs tarihinde neler yaşandı? Bu gün dünya tarihinde hangi önemli olaylara sahne oldu? İşte, 15 Mayıs tarihi ile ilgili tüm ayrıntılar…

DÜNYA İKLİM GÜNÜ

Her yıl 15 Mayıs, Dünya İklim Günü olarak kutlanıyor. Bu özel gün, iklim değişikliğine dikkat çekmek, çevre bilincini artırmak ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarını teşvik etmek için belirlenmiş. Dünya genelinde çevreciler, sivil toplum kuruluşları ve bilim insanları tarafından çeşitli farkındalık etkinlikleri düzenleniyor. İklim Günü kapsamında; küresel ısınma, karbon salımı, çevre kirliliği, yenilenebilir enerji ve doğa dostu politikalar gibi konular ön plana çıkıyor.

TARİHTE BUGÜN NELER OLDU?

1648 yılında, Otuz Yıl savaşlarını bitiren Vestfalya Antlaşması imzalandı. 1718’de Londralı avukat James Puckle, makineli tüfeği icat etti. 1756’da, Kuzey Amerika’daki egemenlik mücadelesinde Büyük Britanya, Fransa Krallığı’na savaş açarak Yedi Yıl Savaşı’nı başlattı. 1856’da Anadolu Feneri ile Rumeli Feneri, Fransızlar tarafından inşa edilip işletilmeye başlandı. 1873’de Darüşşafaka Lisesi kuruldu, ardından 1919’da Mustafa Kemal, Yıldız Sarayı Küçük Mabeyn Köşkü’nde Sultan VI. Mehmed Vahideddin ile görüştü. Aynı yıl, İtilaf Devletleri desteğindeki Yunanlar, İzmir’i işgal etti ve Türk Kurtuluş Savaşı’nın ilk şehitleri olan Hasan Tahsin ile Albay Süleyman Fethi hayatını kaybetti.

KÜLTÜREL VE BİLİMSEL GELİŞMELER

1924’te Sanayi-i Nefise Mektebi öğrencileri İstanbul’da ilk resim sergilerini açtı. 1928 yılında Walt Disney’in ürettiği Miki Fare karakterinin ilk kez yer aldığı Plane Crazy adlı çizgi film gösterime girdi. 1932’de Kürtçeyi Latin alfabesi ile yayınlayan Hawar dergisi yayın hayatına başladı. 1935’te, dünyanın en büyük metrolarından biri olan Moskova metrosu hizmete girdi. İlerleyen yıllarda ise 1958’de Sovyetler Birliği, Sputnik 3 uydusunu fırlattı, 1960’da da Sputnik 4 uzaya gönderildi.

1963’te Amerikalı astronot Gordon Cooper, ‘Mercury-Atlas 8’ kapsülü ile en uzun uzay uçuşunu gerçekleştirerek uzaya çıktı. 1972’de, 1945 yılından beri ABD işgali altında bulunan Okinawa Adası, yeniden Japonya’nın idaresine verildi. 1980’de Türkiye’de 12 Eylül Darbesi’ne giden sürecin başlangıcı olarak anılan olaylar yaşandı. 1991’de Edith Cresson, Fransa’nın ilk kadın Başbakanı olarak göreve geldi. 1995’te Türkiye ve Atatürk aleyhinde kampanyalar yürüten Cemalettin Kaplan hayatını kaybetti. 2004 ve 2011 yıllarında ise Eurovision Şarkı Yarışması’nda önemli başarılar elde edildi.