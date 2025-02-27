15 Milyon TL’lik Kaçak İlaç Operasyonu

AĞRI’DA KAÇAKÇILIK OLAYI

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı’nın Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğubayazıt ilçesinde gerçekleştirdikleri denetimler esnasında dikkat çeken bir kaçakçılık olayı tespit etti. Yabancı uyruklu bir yolcunun valizinde yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 15 milyon TL olan 4 bin 20 adet kaçak vücut geliştirme ilacı ele geçirildi.

Yapılan incelemeler sonucunda, olayla bağlantılı bir şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen ilaçlara da el konuldu. Jandarma yetkilileri, kaçakçılıkla mücadele amacıyla denetimlerin kesintisiz bir şekilde devam edeceğini belirtti.