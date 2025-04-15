15 Nisan Maç Programı ve Kanallar

15 Nisan için maç programında neler var, hangi saatlerde ve nerede yayınlanacak soruları merak konusu olmaya devam ediyor. Futbolseverler, “15 Nisan hangi maçlar var?” sorusuna yanıt bulmuş durumda. Gün boyu ilgi çekici karşılaşmalar futbolseverlerle buluşuyor. Peki, bugün hangi maçlar var ve hangi yayın kanalları üzerinden izlenebiliyor? İşte detaylar…

GÜN BOYUNCA OYNAMAKTA OLAN MAÇLAR

19:00’da Al Sharjah ile Al Taawon karşı karşıya geliyor. Bu karşılaşma AFC Şampiyonlar Ligi Yarı Finali olarak oynanıyor. Yayın kanalları ise Spor Smart ve Smart Spor HD olarak belirlenmiş durumda.

FARKLI KULVARLARDAN MAÇLAR DEVAM EDİYOR

20:00 itibarıyla Örebro ile Helsingborg mücadelesi Tuttur TV üzerinden izlenebilirken, saat 21:30’da Arsenal ile Leicester City karşılaşması W-Sport ekranlarına gelecek.

ÖNEMLİ ŞAMPİYONALAR İÇİN HAZIRLANIN

22:00’de iki önemli mücadele daha oynanacak. İki farklı şampiyona çerçevesinde Aston Villa ile PSG, UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali için TRT Spor ve İçtimai TV üzerinden yayınlanacak. Aynı saatte B.Dortmund ile Barcelona’nın oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali ise Tabii Spor’dan canlı olarak izlenebilecek.