“15 Soruda Yarısı Bizden Kampanyası”

MALİ DESTEKLERİN ÖNEMİ

Kentsel dönüşüm sürecinde maliyetlerin vatandaşlar üzerinde yaratacağı yükü azaltmak adına çeşitli finansal destekler sunuluyor. İstanbul’da hayata geçirilen Yarısı Bizden kampanyası çerçevesinde 700 bin lira hibe, 700 bin lira kredi ve 100 bin lira taşınma desteği sağlanıyor.

KAMPANYAYA İLİŞKİN SORULAR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ‘Yarısı Bizden’ kampanyasıyla ilgili olarak merak edilen konuları 15 soruda açıklığa kavuşturuyor. Detaylar bu doğrultuda vatandaşlara iletiliyor ve bilgilendirme yapılıyor.