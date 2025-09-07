15 Temmuz Derneği, Müzik Grubuna Tepki Gösterdi

DERNEKTEN TEPKİ AÇIKLAMASI

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği, “Manifest” müzik grubunun konserde sergilediği uygunsuz hareketlere yönelik bir tepki açıklaması yaptı. Derneğin Genel Başkanı Abbas Gündüz, son günlerde gündeme gelen “Manifest” isimli grubun sanatın özünden uzak, edep ve ahlak kavramlarını yok sayan bir yaklaşım sergilediğini ifade etti.

TOPLUMSAL DEĞERLERE MEYDAN OKUMA

Küçükçiftlik Park’ta düzenlenen konserin sadece bir müzik etkinliği değil, aynı zamanda teşhircilik ve hayasızlık örneği olarak topluma yansıdığını belirten Gündüz, “Sanat adı altında yapılan bu sahne şovları, aslında genç nesilleri yozlaştırmaya yönelik bir gösteriden başka bir şey değildir. Bir milletin kültürü, ahlakı ve toplumsal değerleri, şarkı sözleri ya da ritimlerden daha değerlidir.” diye konuştu.

KAMU KURUMLARINA ÇAĞRI

Gündüz, Manifest’in sahne performansının toplumu ifsat eden, aile yapısını zedeleyen ve gençleri olumsuz yönde etkileyen bir tablo oluşturduğunu dile getirdi. “Türkiye’nin medeniyet değerleriyle taban tabana zıt bu anlayışa karşı sessiz kalmak mümkün değildir. Sanat, milletin ruhunu beslemeli; ahlak, edep ve zarafetle anılmalıdır.” dedi. Son olarak, kamu kurumları ve yetkililerin bu tür teşhirci anlayışların önüne geçmesi gerektiğini vurgulayarak, “Çünkü milletimizin bekası, sanat adı altında sergilenen bu yozlaşmaya teslim edilemeyecek kadar kıymetlidir.” şeklinde ekledi.