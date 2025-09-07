Haberler

15 Temmuz Derneği, Müzik Grubuna Tepki Gösterdi

DERNEKTEN TEPKİ AÇIKLAMASI

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği, “Manifest” müzik grubunun konserde sergilediği uygunsuz hareketlere yönelik bir tepki açıklaması yaptı. Derneğin Genel Başkanı Abbas Gündüz, son günlerde gündeme gelen “Manifest” isimli grubun sanatın özünden uzak, edep ve ahlak kavramlarını yok sayan bir yaklaşım sergilediğini ifade etti.

TOPLUMSAL DEĞERLERE MEYDAN OKUMA

Küçükçiftlik Park’ta düzenlenen konserin sadece bir müzik etkinliği değil, aynı zamanda teşhircilik ve hayasızlık örneği olarak topluma yansıdığını belirten Gündüz, “Sanat adı altında yapılan bu sahne şovları, aslında genç nesilleri yozlaştırmaya yönelik bir gösteriden başka bir şey değildir. Bir milletin kültürü, ahlakı ve toplumsal değerleri, şarkı sözleri ya da ritimlerden daha değerlidir.” diye konuştu.

KAMU KURUMLARINA ÇAĞRI

Gündüz, Manifest’in sahne performansının toplumu ifsat eden, aile yapısını zedeleyen ve gençleri olumsuz yönde etkileyen bir tablo oluşturduğunu dile getirdi. “Türkiye’nin medeniyet değerleriyle taban tabana zıt bu anlayışa karşı sessiz kalmak mümkün değildir. Sanat, milletin ruhunu beslemeli; ahlak, edep ve zarafetle anılmalıdır.” dedi. Son olarak, kamu kurumları ve yetkililerin bu tür teşhirci anlayışların önüne geçmesi gerektiğini vurgulayarak, “Çünkü milletimizin bekası, sanat adı altında sergilenen bu yozlaşmaya teslim edilemeyecek kadar kıymetlidir.” şeklinde ekledi.

ÖNEMLİ

Haberler

Ali Fuat GÜÇLÜER/AFYONKARAHİSAR, – Dünya Motokros Şampiyonası’nda Dereceler Belli

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen Dünya Motokros Şampiyonası'nda MXGP'de Jeffrey Herlings, MX2'de ise Simon Langenfelde birinci olarak dikkat çekti.
Haberler

Büyük Birlik Partisi Lideri, Terörist Öcalan’la Görüşmeyi Red Dedi

Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici, Meclis'teki heyetin İmralı Adası'ndaki Abdullah Öcalan ile görüşmesini eleştirerek, bu durumun devlet için zararlı olacağını belirtti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.