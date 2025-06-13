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15 Temmuz Şehitleri Derneği Kutladı

JANDARMA TEŞKİLATININ KUTLAMASI

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği, Jandarma Teşkilatı’nın 186. kuruluş yıldönümünü büyük bir coşkuyla kutladı. Dernek Başkanı Abbas Gündüz, “Devletin gücüyle milletin yüreğini birleştiren, dağda, ovada, sınırda, karakolda gece-gündüz demeden görev başında olan Jandarma Teşkilatı’nın 186. kuruluş yıldönümünü gururla ve minnetle kutluyoruz” dedi.

JANDARMANIN ÖNEMİ

Gündüz, kuruluşundan bugüne kadar milletin huzur ve güvenliğini sağlamak üzere canla başla mücadele eden, vatanın her köşesinde kahramanca nöbet tutan jandarmanın Türk milletinin iftihar kaynağı olduğunu vurguladı. Jandarmanın sadece bir güvenlik gücü değil, yeniden milletin vicdanı olduğunu da ifade eden Gündüz, “Jandarma, köylünün, çiftçinin, çocuğun, yaşlının yanında olan; teröre, suça ve ihanete karşı en ön safta duran, devlete sadık, millete yürekten bağlı bir teşkilattır” şeklinde konuştu.

GEÇMİŞE VE GELECEĞE SAYGI

Gündüz, jandarmanın her neferinin şanlı tarihimizin taşıyıcısı olduğunu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “kanun ordusu” olarak tanımladığı asil ruhun bugünkü temsilcileri olduğunu belirtti. “Başta Jandarma Genel Komutanımız Orgeneral Ali Çardakcı olmak üzere, vatan, bayrak ve millet sevdasıyla görev yapan tüm jandarma personelimizin yıldönümünü tebrik ediyor, görevi başında şehit düşen aziz evlatlarımızı rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyoruz. Nice 186 yıllara, kutlu ve onurlu görevine sadakatle devam eden Jandarma Teşkilatımız, var olun, sağ olun, daima güçlü olun” dedi.

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